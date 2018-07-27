Aşırı büyük göğüsler birçok sağlık sorununa neden olabilir

Büyük Meme (Makromasti) nedir?

Bir memeye “büyük” demek için standart bir kriter yoktur. Bana göre büyük meme ya da makromasti onu taşıyan insana psikolojik ve fiziksel rahatsızlık veren büyüklükteki memedir.

Bu rahatsızlıklar ne olabilir?

Büyük memeler bazı kişilerin sosyal hayatında, giyiminde ve spor aktivitelerinde sorunlar yaratabilir. Özellikle ergenlik dönemi görülen aşırı büyük göğüsler, hayata yeni atılan bireylere büyük bir psikolojik yük haline gelebilir.

Memeler göğüs kafesine adeta asılı olarak dururlar, bu yük boyuna ve omuzlara kadar ulaşır. Bu durumdan sadece boyun ve omuzlar etkilenmez, ağırlık merkezi öne doğru kaydığından sırt ve bel ağrıları oldukça sık görülür. Memelerin ağırlığından kollarımıza giden sinirler de etkilenir, ellerde ve parmaklarda uyuşma şikayetleri olabilir. Bunun yanında aşırı büyük memelere sahip tüm kişilerde görülebilen sorunlar vardır; omuzlarda askı izleri, meme aralarında ve altlarında pişikler ve mantar bunlardan sadece birkaçıdır.

Meme küçültme ameliyatı için ideal aday kimdir?

Bu ameliyat için en uygun aday memeleri aşırı büyük olması nedeniyle hayatı olumsuz yönde etkilenen ve bundan kurtulmak isteyen, motivasyonu kuvvetli kişilerdir.

Tansiyon, damar sertliği ve şeker gibi hastalıklara sahip olan insanlar da bu ameliyatı olabilirler. Ancak bu kişilerde ameliyat yerlerinin iyileşmesinde ve ameliyat sonrası dönemde sorunlar çıkabilir.

Meme küçültme ameliyatı nasıl yapılır?

Ameliyat genel anestezi altında yapılmakta ve işlemin büyüklüğüne göre 3 ila 4 saat arasında sürebilmektedir. Ameliyatta sadece ağırlık yapan dokular çıkarılmaz, aynı zamanda sarkmış meme toparlanır ve meme şekli daha estetik hale getirilir.

Meme küçültme ameliyatı hakkında en fazla merak edilen husus ameliyat sonrası oluşacak izin boyutu ve şeklidir. Bu ameliyatlarda iki çeşit iz kalabilir: meme başını çevreleyen ve aşağıya doğru diklemesine uzanan “lolilop” tarzı bir iz veya bu izlerin yanında meme altı katlanışında yer alan “ters T” şeklinde üçüncü bir iz. “Lolipop” izin avantajı derin dekoltelerde dahi görülme ihtimali olmamasıdır.

İyileşme dönemi düşünüldüğünün aksine oldukça rahattır. Elbette bunda bireyin motivasyonu ve ameliyat sonrası yaşanılan rahatlamanın da etkisi vardır.

Web: https://www.babuccu.com/gogus-kucultme-estetigi/

Bilgi için:

E-mail: info@babuccu.com

Telefon: 0 (212) 234 34 51

Whatsapp: 0 (541) 586 29 79

Instagram: https://instagram.com/babuccusurgicalarts/



