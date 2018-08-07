2018 yılında Ocak-Temmuz aylarını içeren 7 aylık ölçümlere göre ortalama sıcaklık 15 derece oldu. Bu da 2018'in son 47 yılın en sıcak yılı olarak geçtiği anlamına geliyor. 2018 yılı içinde en yüksek sıcaklık Temmuz ayında 47,4 derece ile Cizre'de ölçüldü. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, elektrik trafolarında arızalara sebep olurken, trafo patlamaları evlerde ve işyerlerinde kullanılan elektrikli cihazların da bozulmasına ve yanmasına sebep oluyor.

"DEĞİŞMESİ GEREKEN PARÇALAR ZAMANINDA DEĞİŞMELİ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Elektrik Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, sıcak havaların panolarda ısınmaya sebep olduğunu belirterek, parçaların zamanında değişmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Yurttaş, şu ifadeleri kullandı: “Aşırı hava sıcaklığı ve aşırı yüklenme nedeniyle elektrik trafolarındaki arızalarda artış gözleniyor. Trafo patlamalarının yazın arttığını görüyoruz. Özellikle kapalı alanlarda bulunan trafolar aşırı sıcaktan dolayı ısınabiliyor. Sonrasında ise trafolarda patlamalar meydana geldiği görülüyor. Trafo patlamalarından evinizi koruyabilmek için mutlaka elektrik panonuzda aşırı gerilim sönümleyici taktırmanız gerekiyor. Bu durum, işyerleri ile evlerin elektrik panolarında da sorun oluşturuyor. Bu nedenle bilhassa elektrik panolarının bakımının yapılması gereklidir. Çünkü evlerde kullanılan elektrikli cihaz sayısı artıyor ancak kullanılan elektrik panosu aynı kalıyor. Halbuki aşırı sıcak havalar evlerde ki elektrik panolarını da etkilemektedir. Doğal olarak geçen normal akımdan dolayı panolarda da bir ısınma söz konusu. Birazda aşırı sıcakların etkisinde olayı bu ısınmalarda artmış olabilir ama düzenli olarak bakımları yapılsa, değişmesi gereken parçalar zamanın değişse, bu patlama olaylarının olmayacağını düşünüyorum. Eski tip panoların yenisi ile yönetmeliğe uygun olarak değiştirilmesi gerekiyor”.

Aşırı sıcaklar nedeniyle cihazların ve elektronik kartların daha fazla zarar gördüğünü belirten ELYAK Başkanı Evren Yurttaş, bunun trafolar ve dağıtım hatlarındaki aşırı yüklenmeden kaynaklandığını kaydetti.

Aşırı gerilim kaynaklı ya da bilinen adıyla şebeke kaynaklı yaşanabilecek muhtemel elektrik kontağının yangınlar da sebep olabileceğini ifade eden Yurttaş, bilhassa aşırı gerilim sönümleyici cihaz kullanılması gerektiğine dikkat çekti.