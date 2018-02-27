Aşırı soğuklar can aldı 

Polonya ve Çekya'da, aşırı soğuklar nedeniyle 24 saatte 8 kişi donarak hayatını kaybetti

27 Şubat 2018, Salı 21:29
Aşırı soğuklar can aldı 
Polonya Güvenlik Merkezi (RCB) tarafından yapılan açıklamada, ülkede 24 saatte 5 kişinin donarak hayatını kaybettiği belirtildi.
 

53 KİŞİ DONARAK ÖLDÜ


RCB'nin verilerine göre, ülkede son 4 günde 8, kasım ayından bugüne kadar ise 53 kişi donarak yaşamını yitirdi.


 

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 22 DERECEYE AKDAR DÜŞÜYOR


Polonya Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, ülke genelinde gece hava sıcaklığının sıfırın altında 16 ile 22 derece arasında seyrettiği bildirildi.
 

ÇEKYA'DA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ


Çekya'nın Ostrava kentinde soğuklar nedeniyle 3 kişi donarak hayatını kaybetti.

Ostrava Polis Merkezi Sözcüsü Gabriela Holcakova tarafından yapılan açıklamada, donarak hayatını kaybeden 3 kişinin cesedinin genellikle evsizlerin barındığı bölgede bulunduğunu söyledi.


 

EKSİ 20 DERECEYE KADAR DÜŞEBİLİR


Çekya Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, ülkenin birçok bölgesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecenin altında seyrettiği, gelecek günlerde de sıfırın altında 20 derecenin altına kadar inebileceği uyarısında bulunuldu.


 


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