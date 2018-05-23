Aşırı temizlik lösemi yapıyor

İngiltere’de Kanser Araştırmaları Enstitüsü tarafından 30 yıllık hasta kayıtları incelenerek yapılan araştırmada, aşırı temiz evlerde büyüyen çocukların bağışıklık sistemlerinin ihtiyacı olan bakterileri alamadığı ve metabolizmalarının enfeksiyonlara karşı yeterli beyaz kan hücreleri üretemediği belirlendi. Bağışıklık sistemi yeterli çalışmayan çocuklarda gripten lösemiye kadar farklı hastalıklar gelişebiliyor.

HASTALIKLAR ARTIYOR

Araştırmayı kaleme alanlardan Prof. Mel Greaves, “Aşırı temizlik modern toplumun paradokslarından biri. Temizlik olanakları arttıkça hastalıklar da artıyor” diye konuştu.

Habertürk