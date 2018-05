Asırlık çınarlar Kocaeli'de 10'uncu kez kitap açtı

"BAHARDA AĞAÇLAR ÇİÇEK AÇAR AMA BİZİM AĞAÇLARIMIZ KİTAP AÇIYOR"



"İNSANLARIN KİTAP İÇİN MÜCADELE ETMESİ ÇOK GÜZEL BİR ŞEY"

Can Hakman

tarihinde kapılarını kitapseverlere açacak. Fuarın tanıtım etkinlikleri kapsamında İzmit ilçesinin en işlek caddesi olan Yürüyüş Yolu üzerindeki tarihi çınarlara kitap asıldı. Ağaçlara asılan kitapların ücretsiz olarak dağıtıldığı etkinlikten vatandaşlar da memnun kaldı. Ağaçlara asılan 7 bin 500 kitap okula giden öğrenciler ve diğer vatandaşlar tarafından birkaç dakika içinde toplandı. Bazı vatandaşlar yüksek dallara asılan kitapları alabilmek için uzun sopaları kullandı. Bazı vatandaşlar ise ağaçlara çıkarak kitapları topladı.Etkinlikte konuşan, “Ağaçlarımız kitap açıyor. Baharda ağaçlar çiçek açar ama bizim ağaçlarımız kitap açıyor. Çok güzel bir etkinlik başlattık ve bu devam ediyor. Buradaki amaç halkımızın ilgisini çekmek. Kitaba olan ilgili arttırmak. Bu ilginin Kocaeli’de yoğun olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum. Herkes buraya ağaçlardan kitap toplamak için geldi. Bu çok güzel bir hatıra. Çocuklarını getiren hemşehrilerimiz var. O çocuklar bunu unutmayacak ve kitaba olan ilgi her geçen gün artacak Kitap demek medeniyet demektir. Kitap demek insanlığın gönlünün beyninin aydınlanması demek. Onun için kitabı seviyoruz ve bugün ağaçlardan kitap alıyoruz. Kitaplarımızı okuyoruz. Okuduğumuzu da hayatımızda en güzel şekilde karşılaştırıyoruz” dedi.Etkinliğe katılabilmek için erken saatleri Yürüyüş Yolu’na gelen Mustafa Balkan ise "Çalıştığım için işe gitmeden önce geldi. Bu organizasyonu takip ettiğim ve kitapları da sevdiği için geldim. Şu an inanılmaz mutluyum ağaçlardan kitap topladığımız için. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine de çok teşekkür ediyorum. Her sene takip ediyorum. Kocaeli Kitap Fuarı’na da gideceğim. Hem kendime hem de çocuğuma kitap aldım. İnsanların kitap için mücadele etmesi çok güzel bir şey” ifadelerini kullandı.Vatandaşların kitap alabilmek için geliştirdikleri yöntemler ortaya renkli görüntüler çıkardı.İHA