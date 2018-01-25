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Asırlık lezzet: Silivri yoğurdu

Silivri denildiğinde akla ilk gelenlerden biri de meşhur Silivri yoğurdu

Asırlık lezzet: Silivri yoğurdu
130 yıldır üretilen Silivri yoğurdu 1930’lu yıllarda İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde satılan mandıra yoğurtlarının en ünlüsüydü.

KOYUNDAN MANDAYA


Silivri yoğurdu, 1880’li yıllardan 1960’lara kadar koyun sütünden üretiliyordu. 1960’lı yıllardan bu yana manda sütünden üretiliyor. Türkiye’de 120 bin manda var. Bunun 13 bin 500’ü İstanbul’da. Silivri’deki manda sayısı 1881. Silivri, Türkiye’de en çok mandaya sahip ilçe. Silivri’de mandalardan alınan sütler üç farklı fabrikada damaklarımızı şenlendiren Silivri yoğurduna dönüşüyor.

Silivri yoğurdunun eşsiz lezzeti, mandaların otladığı yerden geliyor. Mandalar, deniz seviyesi altında bulunan Koyun Deresi ve Tuzla Deresi’nin çevresinde otluyor. Otlar hafif tuzlu olduğundan, bu lezzet hayvanın sütüne geçiyor. Silivri yoğurdunun dünya çapında tanınması için 56 yıldır Yoğurt Festivali düzenleniyor. Festivalde çok sayıda etkinlik yapılıyor.


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