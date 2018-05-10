Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Asırlık okullar spor ve sanat şöleninde bir araya geliyor

Türkiye’nin asırlık 43 okulu ‘100 Yıllık Okullar Spor, Sanat ve Kültür Şöleni’nde bir araya geldi. Bu yıl 16’ncısı düzenlenen etkinliğe 38 okul takımı katılıyor

10 Mayıs 2018, Perşembe 16:56
Asırlık okullar spor ve sanat şöleninde bir araya geliyor
Köklü okullardan öğrenci ve mezunlarının katıldığı ‘100 Yıllık Okullar Spor, Sanat ve Kültür Şöleni’ başladı. FMV Işık Okulları tarafından 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen ‘Spor Şöleni’ne bu yıl itibariyle sanatsal ve kültürel etkinlikler de eklendi ve etkinlik '100 Yıllık Okullar Spor, Sanat ve Kültür Şöleni' adını aldı.

Şölene 38 lise takımı, 18 mezun takımı olmak üzere toplamda 43 asırlık okulkatılıyor. 10 Mayıs’ta sona erecek olan etkinliğin açılışında bir konuşma yapan FMV CEO’su Koray Tulgar etkinlikle ilgili, "Öğrencilerimiz spor ve sanat etkinlikleriyle kendilerini keşfederken hem rekabeti ve yaratmanın ve paylaşmanın güzelliğini yaşıyor hem de dostluklar kurma fırsatını yakalıyorlar” dedi.


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