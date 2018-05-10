Asırlık okullar spor ve sanat şöleninde bir araya geliyor

Senim Tanay

Köklü okullardan öğrenci ve mezunlarının katıldığı ‘100 Yıllık Okullar Spor, Sanat ve Kültür Şöleni’ başladı. FMV Işık Okulları tarafından 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen ‘Spor Şöleni’ne bu yıl itibariyle sanatsal ve kültürel etkinlikler de eklendi ve etkinlikadını aldı.Şölene 38 lise takımı, 18 mezun takımı olmak üzere toplamda 43 asırlık okulkatılıyor. 10 Mayıs’ta sona erecek olan etkinliğin açılışında bir konuşma yapan FMV CEO’su Koray Tulgar etkinlikle ilgili,dedi.