Asırlık okullar spor ve sanat şöleninde bir araya geliyor

Köklü okullardan öğrenci ve mezunlarının katıldığı ‘100 Yıllık Okullar Spor, Sanat ve Kültür Şöleni’ başladı. FMV Işık Okulları tarafından 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen ‘Spor Şöleni’ne bu yıl itibariyle sanatsal ve kültürel etkinlikler de eklendi ve etkinlik '100 Yıllık Okullar Spor, Sanat ve Kültür Şöleni'
adını aldı.
Şölene 38 lise takımı, 18 mezun takımı olmak üzere toplamda 43 asırlık okulkatılıyor. 10 Mayıs’ta sona erecek olan etkinliğin açılışında bir konuşma yapan FMV CEO’su Koray Tulgar etkinlikle ilgili, "Öğrencilerimiz spor ve sanat etkinlikleriyle kendilerini keşfederken hem rekabeti ve yaratmanın ve paylaşmanın güzelliğini yaşıyor hem de dostluklar kurma fırsatını yakalıyorlar”
dedi.
Senim Tanay