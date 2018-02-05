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Asistlerin efendisi Mesut Özil!

Ara transfer döneminde Arsenal ile olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatan Mesut Özil ile ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Buna göre Türk asıllı Alman futbolcu şimdiye dek boy gösterdiği tüm lig ve turnuvalarda asist krallığı yaşadı.

Asistlerin efendisi Mesut Özil!
Ara transfer döneminde Arsenal ile yeniden nikah tazeleyen Mesut Özil'le ilgili ilginç bir istatistik gün yüzüne çıktı.

Buna göre kariyeri başarılarla dolu olan Türk asıllı Alman futbolcu, şimdiye dek yer aldığı tüm lig ve turnuvalarda asist krallığı yaşadı.

İlk büyük patlamasına Werder Bremen formasıyla imza atan Mesut, takımıyla 2009/10 sezonunda Bundesliga'da 17 asistUEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 asist kaydederek bu alanda zirveye yerleşti.
 

DÜNYA KUPASI'NDA DA ASİST KRALI


Bremen'de geçen başarılı sezonunu 2010 Dünya Kupası'ndaki üstün performansıyla taçlandıran Özil, bu turnuvada da 3 asist kaydederek asist kralı oldu ve aynı yaz Real Madrid'in yolunu tuttu.

Yıldız futbolcu, asistlerine Madrid devinde de devam etti. Real'deki ilk sezonu olan 2010/11'de Şampiyonlar Ligi'nde 6 asist yapan Mesut, bu alandaki üstünlüğünü yine kimseye kaptırmadı.
 

JOSE İLE 17 ASİST


Ertesi sezon Real Madrid, Jose Mourinho'nun güdümünde 100 puanla La Liga şampiyonluğuna ulaşırken Mesut da 17 asistle yine asist krallığına oturdu.

Aynı yaz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da boy gösteren Mesut, Almanya'yla yarı finale kadar ilerlerken takımına 7 asistle katkı sundu ve turnuvanın asist kralı oldu.

Mesut, 2013 eylülünde transfer olduğu İngiltere Premier Ligi'nde de asistlerine devam etti. Türk asıllı Alman oyuncu, Premier Lig'in 2015/16 sezonunda Arsenal formasıyla 19 asistle oynayarak kariyerine bir önemli başarı daha ekledi.
 
Sezon Lig/Turnuva Takım Asist
2009/10 Bundesliga  Werder Bremen 17
2009/10 UEFA Avrupa Ligi Werder Bremen 6
2010 Dünya Kupası Almanya 3
2010/11 Şampiyonlar Ligi  Real Madrid
2011/12  La Liga Real Madrid 17
2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya
2015/16 Premier Lig Arsenal 19

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