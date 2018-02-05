Asistlerin efendisi Mesut Özil!

DÜNYA KUPASI'NDA DA ASİST KRALI

JOSE İLE 17 ASİST

Sezon Lig/Turnuva Takım Asist 2009/10 Bundesliga Werder Bremen 17 2009/10 UEFA Avrupa Ligi Werder Bremen 6 2010 Dünya Kupası Almanya 3 2010/11 Şampiyonlar Ligi Real Madrid 6 2011/12 La Liga Real Madrid 17 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya 7 2015/16 Premier Lig Arsenal 19

Erdinç Şahin

Ara transfer döneminde Arsenal ile yeniden nikah tazeleyen'le ilgili ilginç bir istatistik gün yüzüne çıktı.Buna göre kariyeri başarılarla dolu olan Türk asıllı Alman futbolcu, şimdiye dek yer aldığı tüm lig ve turnuvalarda asist krallığı yaşadı.İlk büyük patlamasınaformasıyla imza atan Mesut, takımıyla 2009/10 sezonunda'da'nde isekaydederek bu alanda zirveye yerleşti.Bremen'de geçen başarılı sezonunu'ndaki üstün performansıyla taçlandıran Özil, bu turnuvada dakaydederek asist kralı oldu ve aynı yaz'in yolunu tuttu.Yıldız futbolcu, asistlerine Madrid devinde de devam etti. Real'deki ilk sezonu olan 2010/11'de'ndeyapan Mesut, bu alandaki üstünlüğünü yine kimseye kaptırmadı.Ertesi sezon Real Madrid,'nun güdümündeşampiyonluğuna ulaşırken Mesut dayine asist krallığına oturdu.Aynı yaz'nda da boy gösteren Mesut, Almanya'yla yarı finale kadar ilerlerken takımınakatkı sundu ve turnuvanın asist kralı oldu.Mesut, 2013 eylülünde transfer olduğu'nde de asistlerine devam etti. Türk asıllı Alman oyuncu, Premier Lig'in 2015/16 sezonundaformasıylaoynayarak kariyerine bir önemli başarı daha ekledi.