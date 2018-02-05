Asistlerin efendisi Mesut Özil!

Ara transfer döneminde Arsenal ile yeniden nikah tazeleyen Mesut Özil
'le ilgili ilginç bir istatistik gün yüzüne çıktı.
Buna göre kariyeri başarılarla dolu olan Türk asıllı Alman futbolcu, şimdiye dek yer aldığı tüm lig ve turnuvalarda asist krallığı yaşadı.
İlk büyük patlamasına Werder Bremen
formasıyla imza atan Mesut, takımıyla 2009/10 sezonunda Bundesliga
'da 17 asist
, UEFA Avrupa Ligi
'nde ise 6 asist
kaydederek bu alanda zirveye yerleşti.
DÜNYA KUPASI'NDA DA ASİST KRALI
Bremen'de geçen başarılı sezonunu 2010 Dünya Kupası
'ndaki üstün performansıyla taçlandıran Özil, bu turnuvada da 3 asist
kaydederek asist kralı oldu ve aynı yaz Real Madrid
'in yolunu tuttu.
Yıldız futbolcu, asistlerine Madrid devinde de devam etti. Real'deki ilk sezonu olan 2010/11'de Şampiyonlar Ligi
'nde 6 asist
yapan Mesut, bu alandaki üstünlüğünü yine kimseye kaptırmadı.
JOSE İLE 17 ASİST
Ertesi sezon Real Madrid, Jose Mourinho
'nun güdümünde 100 puanla La Liga
şampiyonluğuna ulaşırken Mesut da 17 asistle
yine asist krallığına oturdu.
Aynı yaz Avrupa Futbol Şampiyonası
'nda da boy gösteren Mesut, Almanya'yla yarı finale kadar ilerlerken takımına 7 asistle
katkı sundu ve turnuvanın asist kralı oldu.
Mesut, 2013 eylülünde transfer olduğu İngiltere Premier Ligi
'nde de asistlerine devam etti. Türk asıllı Alman oyuncu, Premier Lig'in 2015/16 sezonunda Arsenal
formasıyla 19 asistle
oynayarak kariyerine bir önemli başarı daha ekledi.
Fanatik
|Sezon
|Lig/Turnuva
|Takım
|Asist
|2009/10
|Bundesliga
|Werder Bremen
|17
|2009/10
|UEFA Avrupa Ligi
|Werder Bremen
|6
|2010
|Dünya Kupası
|Almanya
|3
|2010/11
|Şampiyonlar Ligi
|Real Madrid
|6
|2011/12
|La Liga
|Real Madrid
|17
|2012
|Avrupa Futbol Şampiyonası
|Almanya
|7
|2015/16
|Premier Lig
|Arsenal
|19
Erdinç Şahin