Aşıyı reddeden 10 bin aile takibe alındı

'AŞI BİLİMSEL BİR KONU, AÇIKLAMALAR KANITA DAYALI OLMALI'

'CANAN KARATAY HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMADI'

Senim Tanay

Son günlerde yaşanan aşı tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan2017'de 10 bin ailenin kendi isteği doğrultusunda çocuğuna aşı yaptırmadığını söyledi, bakanlık olarak aşılanma oranlarında yaşanan bu durumu yakından takip ettiklerini ifade etti.e ilişkin yapılan başvuruları mercek altına aldıklarını ve bu konuda bir çalışma yaptıklarını anlatan Gümüş, "Aşı retlerini takip ediyoruz. Bu bebeklerimizin ve çocuklarımızın süreçlerini izliyoruz. Takiplerinde herhangi bir sorun çıkarsa buraya müdahale ederiz. Şu anda 1 milyon 300 bin yenidoğanımız var. Yeni evlatlarımız dünyaya geliyor. Sağlıklı bir birey şeklinde büyümeleri ve gelişmeleri için her türlü tedbiri alıyoruz" açıklamasında bulundu.Türkiye'nin salgın ve enfeksiyon hastalıkları konusunda çok ilerlemiş bir ülke olduğunu söyleyen Bakanlık Müsteşarı, "Hacettepe Üniversitemiz ile aşı reddi sebeplerine ilişkin bir çalışma yapıyoruz. Aşı reddinde bulunulan iller ve sebeplerini araştırıyoruz. Burada sağlık okur-yazarlığı konusunda da önemli sorunlar olduğunu görüyoruz. Aşıyla ilgili negatif bilgilendirmeler ve buna yönelik çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmayı bize mart sonunda sunacaklar. Bilim heyetimiz de ona göre yeni politikalarımızı belirleyecektir. dedi., son günlerde medyada sıkça yer alan "grip aşısı"na ilişkin tartışmalara da değindi. Bakanlık olarak grip aşısını zorunlu tutmadıklarına dikkati çeken Sağlık Bakanlığı Müsteşarı EyüpGümüş, isteyenlerin aşı yaptırabileceğini, istemeyenlere de zorla aşı yaptırılmadığını söyledi.Prof. Dr. Canan Karatay'ın "nın içinde alüminyum olduğu ve aşı yaptıranlarınna yakalanacağı" yönündeki açıklamalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Eyüp Gümüş, aşının bilimsel bir konu olduğunu ve yapılan açıklamaların da kanıta dayalı olması gerektiğini vurguladı.Sağlık Bakanlığı'nın toplum sağlığı üzerinde sorumluluğu olduğunu anımsatan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, "Sağlıkla ilgili bir konuda topluma direktif veriyorsak, mutlaka bilimsel verilere dayanması gerekiyor. Bu konunun mutlaka bilimsel arenada ve kanıta dayalı olarak tartışılması ve değerlendirilmesi lazım" dedi.Sağlık Bakanlığı'nın'ın açıklamalarından dolayı soruşturma açmadığını belirten Sağlık Bakanlığı Müsteşarı EyüpGümüş, bu konuda savcılığa da bir suç duyurusunda bulunmadıklarını söyledi.