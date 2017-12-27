Aşk belgelendi! İşte Tuğba Yurt'un 7 yaş küçük sevgilisi



SEVGİLİSİNDEN 7 YAŞ BÜYÜK

TUĞBA YURT KİMDİR?

SAHNEDEN İNİP GÖREVLİLERLE TARTIŞMIŞTI

Elif Bayram

Gözlerden uzak beraberlik yaşayan çiftin sıklıkla Almanya’da buluştuğu öğrenildi. Geçen günlerde bir araya gelen çift ilk kez birlikte çekildikleri bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Çifte sevenlerinden 'tebrik' mesajları yağdı.30 yaşındaki Tuğba Yurt'un futbolcu sevgilisi Enver Cenk Şahin'den 7 yaş büyük olduğu öğrenildi.Genç şarkıcı Tuğba Yurt, 2 Eylül 1987 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.Küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlayan Tuğba Yurt, 11 yaşından itibaren Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Klasik Batı Müziği eğitimi aldı.Tuğba Yurt, 6 Aralık 2013'te 3 Adım Müzik etiketiyle yayınlanan 5 şarkılık 'Aşka Emanet' albümü ile ilk albüm çalışmasını gerçekleştirdi. Bu albümün çıkış parçası olan Ağır Yaralı'yı Lara Sayılgan yönetmenliğinde kliplendirdi.Ardından dört albüm çalışması daha yaptı ve birçok ödül aldı.Tuğba Yurt, son olarak yeni single çalışması 'İnceden İnceden' klibi için kamera karşısına geçti.Sakarya Karasu'da 13 Ağustos'ta Yaz Festivali'nde sahneye çıkan Tuğba Yurt, bileti olmayanlar konser alanına alınmayınca sahneyi terk etmişti. Otomobilinde 15 dakika bekleyen Tuğba Yurt, dışarıda kalan kalabalığın içeriye alınmasıyla yeniden sahneye çıkmıştı.