Aşk Doktoru Sevgililer Günü hediyeleri için Hepsiburada'yı seçti

AŞK DOKTORU: “Kadınlar ışıltıyı seviyor”

AŞK DOKTORU “Hediye seçmek ciddi bir iştir”

“Doktor derdime bir çare. Erkeklere hediye seçmek çok zor?”

YAĞMUR KALYONCU “Özel Günler hatırlatma butonu gibidir”

“Paylaşacağınız anlar yaratın”

Sevgililer Günü'ne sayılı günler kaldı. Tüm hazırlıklar aşk için.Aşk Doktoru Mehmet Coşkundeniz ile birlikte heyecanınıza ortak olmak ve sevgilinize seçeceğiniz hediyelerde size yardımcı olmak istedik.The Grand Tarabya Oteli’nde bir buluşma ayarladık. Sevgili Mehmet en şık takımıyla, ben de aşkın rengi kırmızı elbisemle objektif karşısına geçtik. İstanbul’un en güzel manzarasında kahvelerimizi yudumlarken bilgisayarımızdan Hepsiburada'yı açıp çiftler için hediye önerilerimizi sıraladık. Öyleyse buyurun videomuza...Kadınları en mutlu eden hediyeler arasında takı/mücevher geliyor. Yapılan anketlerin sonuçları da bu söylediğimi destekliyor. Çünkü kadınlar ışıltıyı, gösterişi seviyorlar. Amaç sevgiliyi mutlu etmekse bir kadına alınabilecek en güzel hediyelerden biridir değerli taşlarla işlenmiş bir kolye veya yüzük.Yüzyıllar öncesinden bu güne insanoğlunun tek bir derdi var. AŞK. Savaşlar, fermanlar, kılıçlar, kazanılan topraklar AŞK için. Tablolar, besteler, şiirler AŞK için. Zümrütler, yakutlar, elmaslar…Hediye seçmek için zaman ayırın. Son güne sıkıştırmayın. Sevgiliniz özenle yapılmış bir seçim olduğunu hissetsin. Günün baskısından kurtulmak için sevgilinizin ya da eşinizin hoşuna gitmeyecek bir şeyi hediye etmeyin. Hediye seçmek ciddi bir iştir. Sizi vezir de eder rezil de. Demedi demeyin. İşlerinizin ya da programınızın yoğunluğu sebebiyle hediye almaya vaktim yok deyip bu günü pas geçmeyin. Size vakit kaybetmeden hediye seçmenizi sağlayacak bir önerim var. Hepsiburada'yı tıklayıp teknolojik aşıklar, heyecanlı aşıklar, eğlenceli aşıklar, romantik ve platonik aşıklar için yüzlerce hediye seçeneğini bir arada bulabilirsiniz.Erkekler biraz daha şanslı. Kadınlara verilebilecek hediye seçenekleri çok. Parfüm, ayakkabı, çanta, takı seti… Saymakla bitmez. Kadınlar için eşlerine ya da erkek arkadaşlarına hediye seçme anları ise tam bir kabus. Etkileyici bir önerin var mı? Aşk Doktoru: Erkeklere hediye seçmek zor görünse de aslında onları etkilemek çok kolaydır. Kadınlar gibi zor beğenmez erkekler. Belli etmesek de bir kadının bizi düşünüp bizim için bir şeyler yapması duygulandırır bizi. Sevgili Hanımlar! Klasik hediye seçeneklerinden vazgeçemem diyorsanız sevgiliniz ya da eşiniz için saat iyi bir tercih. Hem kullanışlı hem romantik hediyeler kategorisinde hala üst sıralarda. Paketin üzerine beraber geçecek güzel zamanlar için bir de not düştünüz mü iş tamam. Hepsiburada’yı tıklayarak farklı markaların saat modellerini inceleyebilirsiniz.“Aşkın ayı mı olurmuş?” “Sevgililer günü de neymiş?” diyenler olacak şimdi. Cevabım hazır elbet. En son ne zaman “Seni Seviyorum” dediniz sevgilinize, eşinize? Bir düşünün bakalım. Hepimiz hayat karmaşasında hep en çok sevdiklerimizi ihmal ediyoruz. Yarına bırakıyoruz onları. Çoğu zamansızlıktan söylenmemiş seni seviyorumların. Ben özel günleri sevenlerdenim. Zamana bıraktıklarımın zamanının geldiğini hatırlatıyor bana. 14 Şubat Sevgililer Günü, her günün bir öncekinin kopyası olduğu bu zamanlarda sevmeye, seni seviyorum demeye, sevgili için heyecanlanıp onun için sürprizler hazırlamaya, vakit ayırıp onun seveceği hediyeyi almaya ya da yapmaya bir neden bence. “Sevgi” konusunda söyleyecek sözü olan söylesin, tebessümü olan etsin, yazacak yazısı olan yazsın, bestesi olan yapsın, resmi olan çizsin, hediyesi olan versin, hiç kimse ertelemesin çünkü yarın diye bir şey yok.Alışılmışın dışında farklı bir şeyler yapmak isteyenlerden misiniz? Önerim beraber paylaşabileceğiniz anlar yaratmanız. Mesela müzik dinlemeyi seviyorsanız pikap ve plak hiç fena olmaz değil mi? Aşkınızı anlatan bir şarkının plaktan size eşlik ettiği romantik bir akşam yemeği ikinizi de mutlu edecektir. Nerden bulacağım diye düşünmenize de gerek yok. Hepsiburada’yı tıklayarak romantik aşıklar kategorisinden satın alabilirsiniz.Tüm bu hazırlıkların hepsi aşk için. Yeter ki aşk olsun diyoruz biz. Geri kalan eksik parçalar tamamlanır. Büyük küçük her bütçeye uygun bir hediye bulunur. Siz mutlu olmayı ve mutlu etmeyi gönülden isteyin yeter. Sevgiyle ve aşkla kalın.