Aşk dolu 14 Şubat The Grand Tarabya'da

Adem Özdoğan

İstanbul’un kült oteli The Grand Tarabya, her yıl olduğu gibi birbirine aşkla bağlı tüm çiftler için unutulmaz bir 14 Şubat Sevgililer Günü programı hazırladı. The Grand Tarabya’da romantizm rüzgarı şubat ayının ilk haftasından itibaren esmeye başlayarak 14 Şubat gününe kadar tüm aşıkların başını döndürecek. Sevgililer Günü’ne özel nostaljik mesajların yer aldığı menü ve kokteyllerin yanı sıra rüya gibi bir gece geçirmek isteyenler için de The Grand Tarabya’da sürprizler hiç bitmiyor.Her yıl tüm özel günlerde farklı konseptler hazırlayarak misafirlerini şaşırtan The Brasserie, bu yıl da çok özel bir menüyle 14 Şubat’ı kutlamaya hazırlanıyor. 1980’lerin meşhur Night Club menüsünü yeniden yorumlayarak eşsiz sunumlara dönüştüren The Brasserie menüsünde; Taze Karides Marine Kokteyl’le başlayan tadım bıldırcın yumurtası ve frenk soğanı ile servis edilen Konsome Royal’le devam ediyor. Nar Sorbe’ye kırmızı et deyince akla ilk gelen ve her dönem popüler olan Beef Wellington“la sauce de Chasseur” eşlik ediyor. Tatlı bir son için ise yine nostaljik reçeteler menüde dikkat çekiyor. Poşe armut ve kırmızılar içinde sunulan Petit Fours’la sevgililer tatlı yiyerek tatlı konuşacak. The Brasserie’ de aşk dolu 14 Şubat yemeğine Antonio Rogenbuke önderliğinde, akordeon, gitar ve keman sesinin keyifli bir harmoniye dönüştüğü Trio caz performansı eşlik ediyor.The Grand Tarabya’nın müdavimlik yaratan çay saati konsepti bu 14 Şubat’ta da hız kesmeden devam ediyor. 3-14 Şubat tarihleri boyunca The R.E.A.D ve T-Lounge’da çay saati menülerindeki tatlı tuzlu tüm ürünler Yeşilçam repliklerinin yer aldığı keyifli mesajlarla birlikte sunuluyor. Kırmızı kadife kekler, gül yapraklarıyla süslenmiş macaronlar, churroslar ve tuzlu kurabiyeler Yeşilçam’ın film replikleriyle birleşerek aşk dolu tatlara dönüşüyor. A’dan Z’ye aşk temasıyla hazırlanan çay saatinde eğlenceli ve romantik saatler öne çıkıyor.Sayısız kokteylin profesyonel dokunuşlarla adeta sanat eserine dönüştüğü sunumlar 14 Şubat Sevgililer Günü’nde aşıklar için hazırlanıyor. Kokteyl isimleri menüde, hepimizin bildiği ve Yeşilçam’ın zamansız filmlerinde geçen en güzel aşk sözleriyle yer alıyor. Kırmızı gül yapraklarının tüm kokteyllerin aksesuarı olacağı bu özel günde tüm kokteyller aşk ve muhabbetle yudumlanıyor.The Grand Tarabya, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü huzurlu bir kaçışa dönüştürmek isteyen çiftler için masallardaki gibi bir gece geçirme imkanı sunuyor. Çiftler, 14 Şubat günü The Brasserie’de yedikleri nostaljik akşam yemeğinden sonra onları odalarında karşılayacak şampanya ve çikolataya batırılmış çilek buketiyle romantizmin doruklarına çıkıyorlar. Ertesi sabah mavinin ve yeşilin birleştiği eşsiz Tarabya manzarasına karşı yapacakları enfes sabah kahvaltısıyla 14 Şubat’ı unutamayacakları bir anıya dönüştürecek olan çiftler aşklarını adeta ölümsüzleştirecekler.