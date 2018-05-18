Teve2'de yayınlanan Aşk-ı Memnu'nun final bölümü bugün izleyici ile buluşacak. Uzun zaman geçse de unutulmayan iki dizi yeniden Kanal D'de ekrana gelecek.

Yabancı Damat ve Aşk-ı Memnu 21 Mayıs Pazartesi'den itibaren arka arkaya Kanal D ekranlarında yayınlanacak. İlk olarak saat 07:00'da Yabancı Damat arından ise saat 09:45'te Aşkı- Memnu hafta içi her sabah izleyici ile buluşacak.

AŞK-I MEMNU DİZİSİ KAÇ BÖLÜM SÜRDÜ?

Aşk-ı Memnu dizisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekrana kilitlemişti. Dizi Kanal D'de 4 Eylül 2008'de yayınlanmaya başladı ve 24 Haziran 2010’da final yaptı. Yayınlandığı dönemde en çok izlenen romantik drama dizisi olma unvanını elde etti.

Dizinin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem paylaştı. Kıvanç Tatlıtuğ, dizide Behlül karakterini canlandırmıştı. Bihter karakteri ile ona eşlik eden kadın oyuncu ise Beren Saat olmuştu.

Dizide Bihter’in kocası, Behlül’ün ise manevi amcası olan Adnan Bey karakterini ise tecrübeli oyuncu Selçuk Yöntem canlandırmıştı. Dizide bu oyunculara Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor, Hazal Kaya ve Nur Fettahoğlu gibi önemli oyuncular eşlik etmişti.

Adnan Bey, karısının ölümünden sonra kendisinden çok daha genç bir kadın olan Bihter ile evlenir. Adnan Bey, uzaktan akrabası olan ve küçük yaşta ailesini kaybeden Behlül’ü ise manevi yeğeni olarak kabul eder ve ona zengin bir hayat sunar. Adnan Bey’in evinde yaşamaya başlayan Behlül ile Adnan Bey’in eşi Bihter arasında gizli bir aşk alevlenir. Dizi, bu gizli aşkın etrafında gelişen olayları konu almaktadır.

Aşk-ı Memnu dizisi, yayınlandığı dönemde büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Dizinin final bölümü, Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranını elde etti. Bu başarının ardından dizi birçok ülkede yayınlandı.