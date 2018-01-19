'Aşk Kapıyı Çalınca' radyolarda en çok çalınan şarkılar arasına girdi

AYNI ZAMANDA CESUR BİR GİRİŞİMCİ

Gizem Yetil

Nakaratı müzik severlerin dilinden düşmeyen 'Aşk Kapıyı Çalınca' isimli single ile yakaladığı başarının keyfini süren Türkan, sanat ve sanatçıyı yeniden yorumladı...Sanat için, “Ruhun derinliklerindeki inceliklerin sanatçı tarafından insanlığa aktarılmasıdır” yorumunu yapan Türkan, kendi bestelerini seslendiren yorumcu sayısının azlığından da şikayet etti.“Sanat aynı zamanda üretmektir” diyen güzel sanatçı, “Beste de yapan yorumcu sayısı ne yazık ki çok az. Müziğin daha derindeki duygulara ulaşabilmesi için 'komple sanatçı' diye tabir ettiğim bu insanların çoğalmasını arzu ediyorum” değerlendirmesinde bulundu...Aranjesini Toylan Kaya'nın yaptığı 'Aşk Kapıyı Çalınca'nın klibini ise ünlü yönetmen Erkan Nas ile çeken Türkan, aynı zamanda cesur bir girişimci.Single'ını kendisine ait Türkan Music etiketiyle piyasaya süren başarılı sanatçı, kadının toplumdaki yerini de irdeledi. Türk kadınını daha cesur olmaya davet eden Türkan, “Her zaman bu konuda örnek olmaya çalışacağım” diye konuştu.