'Aşk, Meşk, İcazet' sergisi ziyarete açıldı

Çiğdem Saltık

Hattat Mustafa Cemil Efe ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Aşk, Meşk, İcazet" sergisi "Yeditepe Bienali" kapsamında sanatseverlerle buluştu.Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığı'nda düzenlenen bienaldeki sergi, Fatih'teki 2. Bayezid Türk Hamam Kültürü Müzesi'nde açıldı.Efe, yaptığı açıklamada, bienalin "hünerli insanlar" temasını işlediğinin altını çizerek, "Bizim sunacağımız icazet töreni programı, bienale çok uygun bir projeydi. Nihayetinde kendi atölyemde 8 yılda yetiştirdiğim 8 talebeme icazet vereceğiz. Bu bir gelenek ve bunun sürdürülmesi gerekiyor. Bienal içindeki bu projede hem onlara bir sergi hem de icazet töreni tertip etmek niyetiyle yola çıktık. Burada klasik İslam sanatları içinde, öğrenilmesi en zor sanatlardan biri olan hüsnühat sanatını tıpkı iki üniversite bitirmiş gibi talim ederek, haftanın belki de her günü çalışarak tamamlayan 8 öğrenci icazet alıyor." dedi.Hat sanatına ilişkin son dönemde yaşanan gelişmelere de değinen Efe, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son dönemde hat sanatına ilişkin birçok sergi açılıyor ve organizasyonlar yapılıyor. Dünya çapında da etkinlikler yapılıyor. Aslında hat sanatına ilgi çok. Fakat bir talebenin yetişmesi çok uzun sürdüğü için, günümüz kapitalist sisteminde de insanların bir an önce o materyalist düzene ayak uydurmaya meyyal hareketlerinden dolayı, öğrenmeye ilgi fazla değil. Satın almaya ilgi var ama öğrenmeye yönelik ilgi biraz zayıf. Bu tarz organizasyonlar, belki ilgiyi daha da arttırır. Merhale merhale artıyor da. Şu anda devam eden 67 öğrencim var."Tuğba Oğuzcan, Esra Terzi, Sedef Soylu, Ünal Ünalan, Neslihan Sucaklı, Sibel İnan, Fatma Akyol ve Medine Kavak'ın icazet belgelerini aldığı törenin ardından açılan sergi, 15 Mayıs'a kadar görülebilecek.