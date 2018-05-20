Asker acil servise kendisini sokan yılanla geldi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisine gelen bir asker, kendisini yılan soktuğunu belirterek, sağlıkçılardan yardım istedi. Görevli doktor, bir yandan askere müdahale ederken, bir yandan da hayvanın zehirli olup olmadığının belirlenmesi için kenidisini sokan yılanı tarif etmesini istedi. Asker ise, buna gerek olmadığını belirtip, yanındaki çantadan, içinde kendisini sokan yılanın bulunduğu damacanayı çıkardı. Yılanı gören sağlıkçılar arasında kısa süreli panik yaşandı.

Tedavisi süren askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yılan da Doğal Hayatı Koruma Derneği'ne teslim edildi. Yapılan araştırmada, yılanın zehirli olmadığı tespit edildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla olayı doğruladı.

DHA