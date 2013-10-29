Askere gidecekti cesedi bulundu

Gencin yanındaki silah dikkat çekerken intihar etmiş olabileceği belirtiliyor. Gülsuyu Mahallesi’ndeki parkta bir ceset gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri parkta kafasından silahla vurulmuş bir erkeğe ait ceset buldu. Cesedin yanında bir silah olduğu görülürken polis yaptığı incelemede ölen kişinin 20 yaşındaki Yaşar Toplu olduğunu belirledi.

Yaşar Toplu’nun dün sülüsünü aldığı ve kısa bir süre sonra askere gideceği öğrenildi. Toplu’nun olay yerine gelen yakınları da cesedi görünce gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri ilk incelemede olayın intihar olabileceğini düşünürken, çok yönlü soruşturma başlattı.

ÇETELERLE SAVAŞ VAR

Son zamanlarda uyuşturucu tacirlerinin kanlı saldırılarıyla gündeme gelen Gülsuyu'nda Hasan Ferit Gedik adlı genç çete üyelerinin açtığı ateş sonucu ölmüştü.

Ramazan ALMAÇAYIR/DHA