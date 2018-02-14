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Askeri öğrenci sınavına başvuru için yarın son gün

Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı Kara, Deniz ve Hava harp okulları ile Kara Astsubay, Deniz Astsubay, Hava Astsubay ve Bando Astsubay meslek yüksekokuluna gitmek isteyen öğrenciler ÖSYM’nin 18 Mart’ta yapacağı sınava girecek

14 Şubat 2018, Çarşamba 17:42
Askeri öğrenci sınavına başvuru için yarın son gün
Milli Savunma Üniversitesi’nin ÖSYM tarafından yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavına müracaat yarın sona eriyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu ile Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu’na öğrenci alımı için sınav yapılacak.

Türk ordusunda pilot, kaptan veya özel kuvvetlerde görev yapmak isteyen öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavına girmek için yarın akşama kadar müracaat edebilecek.

SINAV NASIL OLACAK?

ÖSYM tarafından yapılacak sınav üniversiteye giriş birinci basamak sınavına benzer olacak.

Harp okullarına müracaat için 20, Astsubay Meslek Yüksekokullarına müracaat için 21 yaşını geçmemek ve 2016, 2017 mezunu veya 2018’de okulunu bitirmek gerekiyor.

 


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