Askeri öğrenci sınavına başvuru için yarın son gün

SINAV NASIL OLACAK?

Senim Tanay

’nin ÖSYM tarafından yapılacakna müracaat yarın sona eriyor.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu ile Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu’na öğrenci alımı için sınav yapılacak.Türk ordusunda pilot, kaptan veya özel kuvvetlerde görev yapmak isteyen öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavına girmek için yarın akşama kadar müracaat edebilecek.ÖSYM tarafından yapılacak sınav üniversiteye giriş birinci basamak sınavına benzer olacak.Harp okullarına müracaat için 20, Astsubay Meslek Yüksekokullarına müracaat için 21 yaşını geçmemek ve 2016, 2017 mezunu veya 2018’de okulunu bitirmek gerekiyor.