Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

SON DAKİKA

Askeri okullara giriş için sınav takvimi belirlendi

Askeri okullara girmek için ilk sınav 18 Mart'ta yapılacak. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin açıkladığı yeni sisteme göre bu sınavda başarılı olan adaylar, ikinci aşama sınava çağrılacak

09 Ocak 2018, Salı 16:11
Askeri okullara giriş için sınav takvimi belirlendi
Adaylar, iki sınava girecek. İlk sınav 18 Mart'ta. O sınav için başvuru tarihleri 9 Ocak-15 Şubat olarak belirlendi. Adaylara sınavda; Türkçe, temel matematik, sosyal bilgiler ve fen bilgisi konularında çoktan seçmeli 120 soru sorulacak.

Adaylar için ikinci aşama 24 Haziran'da yapılacak üniversiteye giriş sınavı olacak.

Bu iki sınavda başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik testi ve mülakata alınacak.

3 BİN 761 SUBAY VE 5 BİN 995 ASTSUBAY YETİŞTİRİLECEK

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel açığının kapatılması için, "3 bin 761 subay ve 5 bin 995 astsubayın yetiştirilmesi planlanıyor" dedi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

ODTÜ'ye '30 yaş sınırını kaldır' tavsiyesi

ODTÜ'ye '30 yaş sınırını kaldır' tavsiyesi
KPSS 2018 tarihleri açıklandı! İşte KPSS 2018 sınav ve başvuru tarihleri

KPSS 2018 tarihleri açıklandı! İşte KPSS 2018 sınav ve başvuru tarihleri
Öğretmenlerin özür grubu yer değişikliği başvuru süresi uzatıldı

Öğretmenlerin özür grubu yer değişikliği başvuru süresi uzatıldı
AÖF sınav giriş yerleri belli oldu (AÖF sınav giriş belgesi sorgulama)

AÖF sınav giriş yerleri belli oldu (AÖF sınav giriş belgesi sorgulama)
15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? (15 tatil 2018)

15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? (15 tatil 2018)
Uzlaştırmacı sınavı ne zaman yapılacak? İşte o tarih

Uzlaştırmacı sınavı ne zaman yapılacak? İşte o tarih
Öğrenci sakatlanınca okul müdürü baterist oldu

Öğrenci sakatlanınca okul müdürü baterist oldu
ÖSYM 4 dilde ilk kez yapılacak e-Sınav tarihlerini açıkladı

ÖSYM 4 dilde ilk kez yapılacak e-Sınav tarihlerini açıkladı
YKS yabancı dil oturumunda Arapça ve Rusça da yer alacak

YKS yabancı dil oturumunda Arapça ve Rusça da yer alacak
MEB özel fen ve teknoloji liselerinin derslerini belirledi

MEB özel fen ve teknoloji liselerinin derslerini belirledi
ÖSYM'den TUS'a yönelik önlem

ÖSYM'den TUS'a yönelik önlem