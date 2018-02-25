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Askerleri taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Alanyaspor-Trabzonspor maçında görevli askerleri taşıyan otobüs dönüş yolunda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada 22’si asker 23 kişi yaralandı

25 Şubat 2018, Pazar 00:29
Askerleri taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı
Kaza, bugün saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

OTOBÜS KONTROLDEN ÇIKTI


 Alanyaspor- Trabzonspor maçında görevli askerleri, maç sonrası birliklerine taşıyan Alanya Belediyesine ait otobüs Kestel Kavşağı’nda kontrolden çıkıp devrildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ


Kazada otobüs sürücüsü ile araçta bulunan ve aralarında rütbelilerin de bulunduğu 22 jandarma yaralandı. Yaralı askerler ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Askerlerin durumunun iyi olduğu bildirildi.
 


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