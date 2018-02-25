Askerleri taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı

25 Şubat 2018, Pazar 00:24 25 Şubat 2018, Pazar 00:29
Kaza, bugün saat 22.30 sıralarında meydana geldi.
OTOBÜS KONTROLDEN ÇIKTI
Alanyaspor- Trabzonspor maçında görevli askerleri, maç sonrası birliklerine taşıyan Alanya Belediyesine ait otobüs Kestel Kavşağı’nda kontrolden çıkıp devrildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kazada otobüs sürücüsü ile araçta bulunan ve aralarında rütbelilerin de bulunduğu 22 jandarma yaralandı. Yaralı askerler ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Askerlerin durumunun iyi olduğu bildirildi.