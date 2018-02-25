Askerleri taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı

OTOBÜS KONTROLDEN ÇIKTI

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Mine Bozkurt

Kaza, bugün saat 22.30 sıralarında meydana geldi.Alanyaspor- Trabzonspor maçında görevli askerleri, maç sonrası birliklerine taşıyan Alanya Belediyesine ait otobüs Kestel Kavşağı’nda kontrolden çıkıp devrildi.Kazada otobüs sürücüsü ile araçta bulunan ve aralarında rütbelilerin de bulunduğu 22 jandarma yaralandı. Yaralı askerler ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Askerlerin durumunun iyi olduğu bildirildi.