Askerlik 9 aya mı düşecek? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?

Bedelli askerlik yasası Meclis'ten geçti. Bedelliden yararlanacaklar 21 gün eğitim görürken 1 Ocak 1994 ve önce doğanlar 15 bin lira verecek. Fakat zaman zaman gündemi meşgul eden bedelli askerlik nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Temmuz'daki AK Parti Grup toplantısında "Türkiye'yi bedelliye ihtiyaç kalmayan bir duruma getireceğiz." diyerek yeni askerlik sisteminin sinyallerini verdi.

Bu flaş cümle sonrası herkes "Profesyonel askerlik mi geliyor" sorusunu sorarken bugün yeni detaylar gelmeye başladı.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

İddiaya göre bugüne kadar “Uzun dönem erlik, kısa dönem erlik, yedek subay, bedelli, dövizli ve kamuda çalışma” biçiminde uygulanan askerliğin, profesyonel orduya geçilene kadar, herkes için 9 ay süreyle ve tek tip olması öngörülüyor. 3 ay temel eğitim yapılması, kalan 6 ayın kıtada geçirilmesi ve yedek subaylığın da tamamen kaldırılması planlanıyor.

ASGARİ ÜCRET ÖDENECEK

Ön çalışmaya göre profesyonel orduya geçilip uzman erbaş sayısı yeterli seviyeye ulaştığında, askerlik yükümlülüğü her yurttaş için zorunlu ve 3 ay temel eğitimden sonraki 6 ay da bedelli olacak. 6 ay için aylık asgari ücreti ödeyen terhis edilecek. Para ödemeyip askerde kalanlara ise her ay asgari ücret tutarında maaş verilecek. Yurtiçi bedelli askerlik de artık gündeme gelmeyecek.

Yapılan çalışmalarda tek tip askerliğin sakıncaları da ortaya konuldu. Bu sistemde, eğitimliler ile eğitimsizler arasında fark kalmayacak. Yüksek okul mezunu ile ilkokul mezunu bile olmayan genç, aynı süreyle askerlik yapacak. Gençler bir an önce hayata atılmak için üniversite eğitimini ikinci plana iterek askere gidecek.

TUGAYLAR PROFESYONEL

Halen 6 komando tugayına yedek subaylar ve erler alınmıyor. Bu 6 tugay subay astsubay ve uzman erbaşlardan oluştu ve terörle mücadelede görev alan kadro profesyonelleşti. Daha önce tümen-alay esasına dayalı olan kuvvet yapısı da, tugay-tabura çevrildi. Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat taburları, Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı komando tugayları, sabit konuşlu iç güvenlik taburları ve destek unsurları da profesyonel askerlerden oluşuyor.