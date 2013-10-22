Askerlik kısaldı, kuyruk uzadı

Beyoğlu Sütlüce'de bulunan Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Dairesi Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde bugün uzun kuyruklar oluştu.

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Kısa dönem askerlik başvurusu yapanlar, uzun dönem askerliğin kısalmasını fırsat bilenler ve tecillerini bozmak isteyenler bir araya gelince kalabalık arttı.

Kuyrukta bekleyen asker adayları alınan indirim kararından memnundu. Bir an önce askere gitmek için can atanlar kadar, indirimden hemen yararlanmak isteyenler de vardı.

Askerlik şubeleri önündeki kuyrukların önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor.

Özgür ALTUNCU/DHA



