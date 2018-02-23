Aşkı için çarşaf giyerek kadın kılığına girdi

Sivas'ta sevgilisiyle beraber kaçan adam sevgilisinin akrabalarından saklanmak için çarşaf giyerek kadın kılığına girdi. Vatandaşların şüphe üzerine yaptığı ihbarla çarşaf giyen adam çocuk parkında polis ekiplerince yakalandı

Aşkı için çarşaf giyerek kadın kılığına girdi
Olay, saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle Danişment Ortaokulu yakınlarında bulunan parkta yaşandı. Okul çevresinde ve parkta gezinen iki çarşaflı kişiyi gören çevredeki vatandaşlar birinin erkek olabileceği şüphesiyle polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çarşaflı iki kişiyi inceledi.

Yapılan incelemede çarşaflılardan birinin erkek olduğu ortaya çıktı. Elazığ'dan Sivas'a kaçarak geldiği öğrenilen şahıslar Emrah B. ile Hasret K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada tabanca, iki adet şarjör ve bıçak çıktı. Çarşaf giyerek kadın kılığına giren Emrah B.'nin iddiaya göre kaçırdığı Hasret K.'yı akrabalarından korumak için kendisinin de çarşaf giydiği öğrenildi.




Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. 


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