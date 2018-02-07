Aşkı için tahtından vazgeçen Prenses Mako'nun düğünü ertelendi

Japonya İmparatoru Akihito'nun en büyük torunu Prenses Mako'nun düğününün ertelendiği bildirildi

Aşkı için tahtından vazgeçen Prenses Mako'nun düğünü ertelendi
İmparatorluk Sarayı Ajansı, hazırlıklar için vakit yetersizliğini gerekçe göstererek kasım ayında yapılması planlanan düğünün en az 2 yıl yapılmayacağını duyurdu. Mart ayında yapılması beklenen resmi nişan töreninin de ertelendiğini duyuran Ajans, yeni tarih vermedi.

Prenses Mako da Japon medyasına yaptığı yazılı açıklamada, düğünü 2020'ye kadar ertelemeye karar verdiklerini belirtti. Mako, "Bazı şeylerde çok acele ettiğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Nişanlısıyla evlilik hakkında daha derin bir şekilde düşündüklerini ve hazırlıklara daha fazla zaman ayırmaya karar verdiklerini kaydeden Prenses, kararını bildirdiğinde dedesi İmparator Akihito ile eşi İmparatoriçe'nin saygı duyduğunu dile getirdi.

Akihito'nun en büyük torunu olan Mako, geçen yıl eylül ayında kendisi gibi Tokyo'daki Uluslararası Hristiyan Üniversitesi (ICU) mezunu olan sınıf arkadaşı Kei Komuro ile nişanlanmıştı. Kadınların tahta çıkamadığı Japonya'da, Mako halktan biriyle evleneceği için prenseslik unvanını kaybedecek.

Prenses Mako'nun büyükbabası, 83 yaşındaki İmparator Akihito, 2019 yılının nisan ayında tahttan çekilecek.


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