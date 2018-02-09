Aşkım Kapışmak kimdir? Beyaz Show'a konuk olan Aşkım Kapışmak kaç yaşında?

Çiğdem Saltık

Kişisel gelişim ve kadın-erken ilişkilerine dair açıklamalarıyla dikkat çekenın bilinmeyenlerini sizler için derledik.Türk yazar ve davranış bilimleri uzmanı, 1979 yılında İstanbul’da doğdu.12 yaşındayken Arif Sağ Müzik Evi'nde konservatuvar eğitimi aldı.Genç yaşlarda müzikle iç içe olan'ın lise yıllarında birçok sahne deneyimi oldu.Liseden sonra Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na girdi. Ancak bir öğretmeninin yönlendirmesiyle okuduğu bölümü bırakıp Marmara Üniversitesi'ndeki eğitiminden sonra Amerikan Üniversitesi Newport'ta Davranış Bilimleri- Psikoloji lisansını tamamladı. Davranış Bilimleri okurken, zihinsel engelli ve kimsesiz çocuklarla gönüllü çalışmaya başladı.İki yıl boyunca Beden Dili Uzmanlığı ve İletişim Becerileri eğitimi de alan, Türkiye genelinde seminerler vermeye başladı.Turkmax'ta 2011-2012 sezonunda Buyrun Paylaşalım adlı programı haftaiçi her gün canlı olarak hazırladı ve sundu.2012 yaz sezonunda Star TV'de Ayşe ile Alişan programında her cuma iletişim ve ilişkiler bölümü hazırladı.Sahnede daha etkili olmak isteyen, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde iletişim, beden dili, diksiyon, oyunculuk ve sahne sanatları dersleri alarak üniversitede edindiği bilgileri tek kişilik gösteri şeklinde sahneye koymaya başladı.Kadınlar Sağdan, Erkekler Soldan adlı kitabını 2011'de çıkardıktan sonra kitapta yazanları stand up şeklinde sahnelemeye başladı.Son olarak Beni Benimle Aldatır mısın? ve Küçük Mutluluklar adlı kitabını okuyucuya sunanşu an üniversiteler, belediyeler, özel şirketlerde gösteri ve seminerler düzenliyor. Bununla birlikte bireysel ve kurumsal danışmanlık eğitimleri de veriyor.Bu arada'a konuk oldu.