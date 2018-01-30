Aşkın cazibesini artıran Sevgililer Günü hediyeleri

Elif Bayram

Nilüfer, menekşe ve süsen çiçeğinin cezbedici karışımıyla oluşturulan neşeli ve enerjik bir parfüm olan, feminen tarafını öne çıkarırken zinde ve aydınlık bir hava yaratmak isteyen kadınlar için ideal bir hediye seçeneği. Dünyanın moda efsanelerinden Kenzo Takada’nın AVON’a özel olarak tasarladığı AVON Life, sıcak ve duyusal bir parfüm… AVON Life ile sevgilisine ne kadar özel olduğunu hissettirmek isteyenler için hazırlanan’nde’nin yanı sıra çantada taşımaya uygunveyer alıyor.Yaratıcısı Kenzo Takada’nın hayat dolu ruhunu yansıtan, baharatlı ve aromatik kokuların rafine bir karışımını sunuyor. Sevdiğine karabiber, menekşe yaprakları ve sedir ağacının gün boyu sağlayacağı canlı ve ferah dokunuşu hediye etmek isteyenler için oluşturulan’nde’nin yanı sıravebulunuyor.Sevgilisine yenilikçi ve iddialı bir parfümün ilk kullanıcılarından olma keyfini hediye etmek isteyenler, AVON’un ilk olarak Sevgililer Günü’nde sunduğu’de aradığını buluyor. Yoğun siyah vetiver ve tazeleyici lavantanın odunsu ve ferah karışımıyla şekillenen parfüm, incelikli ve sofistike bir dokunuşun izlerini taşıyor. Elite Gentleman in Black EDP,hediyesiyle birlikte geliyor.