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Aşkın cazibesini artıran Sevgililer Günü hediyeleri

Sevgililer Günü için hediye arayışı başlıyor. Parfüm setleri ve yeni parfümler farklı zevklere hitap eden çok sayıda seçenek sunuyor

Aşkın cazibesini artıran Sevgililer Günü hediyeleri
Ayrıcalıklı detaylardan hoşlanan kadınlar için AVON Life EDP Hediye Seti

Nilüfer, menekşe ve süsen çiçeğinin cezbedici karışımıyla oluşturulan neşeli ve enerjik bir parfüm olan AVON Life EDP Kadın, feminen tarafını öne çıkarırken zinde ve aydınlık bir hava yaratmak isteyen kadınlar için ideal bir hediye seçeneği. Dünyanın moda efsanelerinden Kenzo Takada’nın AVON’a özel olarak tasarladığı AVON Life, sıcak ve duyusal bir parfüm… AVON Life ile sevgilisine ne kadar özel olduğunu hissettirmek isteyenler için hazırlanan AVON Life EDP Hediye Seti’nde 50 ml EDP’nin yanı sıra çantada taşımaya uygun Mini EDP ve vücut losyonu yer alıyor.



Modernliğe maskülen bir dokunuş katan AVON Life EDT Erkek Hediye Seti

Yaratıcısı Kenzo Takada’nın hayat dolu ruhunu yansıtan AVON Life EDT Erkek, baharatlı ve aromatik kokuların rafine bir karışımını sunuyor. Sevdiğine karabiber, menekşe yaprakları ve sedir ağacının gün boyu sağlayacağı canlı ve ferah dokunuşu hediye etmek isteyenler için oluşturulan AVON Life EDT Erkek Hediye Seti’nde 75 ml EDT’nin yanı sıra vücut şampuanı ve sprey deodorant bulunuyor.

Sofistike erkeklere hitap eden Elite Gentleman in Black EDP



Sevgilisine yenilikçi ve iddialı bir parfümün ilk kullanıcılarından olma keyfini hediye etmek isteyenler, AVON’un ilk olarak Sevgililer Günü’nde sunduğu Elite Gentleman in Black EDP’de aradığını buluyor. Yoğun siyah vetiver ve tazeleyici lavantanın odunsu ve ferah karışımıyla şekillenen parfüm, incelikli ve sofistike bir dokunuşun izlerini taşıyor. Elite Gentleman in Black EDP, Elite Gentleman in Black Antriperspirant Roll-on deodoranthediyesiyle birlikte geliyor.


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