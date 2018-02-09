Aşkın gazetesi Posta öneriyor

Mehmet Nuri Turan

Bütçenize uygun bir hediye ve bu özel günü layığıyla kutlayacağınız bir program hazırlama telaşında olduğunuzu biliyoruz.Bunun için de size dopdolu bir program öneriyoruz. E, ne de olsa, yıllardır aşkın gazetesi!Aşk Doktoru Mehmet Coşkundeniz, Cinsel Sağlık Uzmanı Dr. Haydar Dümen ve ilişki yazarı Sabanur Kıraç ile bugüne kadar aşk ile ilgili her soru ve sorununuza çözüm bulan Posta, buiçin de size muhteşem bir program hazırladı.konseptiyle hazırladığı bu program saat 14:00’te Astrolog Seryal Dinçer ile Aşk ve Astroloji Sohbetleri ile başlıyor. Dinçer’in anlatacağı Aşkın 4 Hali, No:1903’te ücretsiz olarak herkese açık bir seminer olacak.Dinçer aynı zamanda sunumunun sonunda sorularınıza da yanıt verecek.Akşam ise çok özel bir sevgililer günü yemeği sizi bekliyor.Arka planda keman virtüözü Irina Gerasimova’nın canlı performansı ve Bold Restoran’ın romantik ortamında sevgilinizle harika bir gece geçirebileceksiniz.Başlangıcından tatlısına kadar eşsiz bir menü eşliğinde hem aşka hem aşk yemeklerine doyacaksınız.Gecenin sürprizi ise 23:00’te’in DJ’liğinde 80’lerin ve 90’ların en güzel parçaları ile hayat bulacak eğlenceli bir parti ile taçlanacak.Bu özel gün için yerinizi ayırtmayı unutmayın!Detaylı bilgi ve rezervasyon için 02125261903’ü arayabilirsiniz.