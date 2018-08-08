Aşkına böyle veda etti

İngiltere’de geçen salı yüzerken dalgalara kapılan 16 yaşındaki Blake Ward’ı cankurtaranlar sudan çıkardı. Kurtarılırken ve hastaneye yatırıldığında sevgilisi Stephanie Ray (15) yanından hiç ayrılmadı. Tedavilere yanıt vermeyen Blake’in yaşam destek ünitesinden ayrılması kararlaştırıldı. Önceki gün Stephanie, ilk ve büyük aşkı Blake’in yanına uzandı. Sarılıp veda etti. Bu yürek yakan vedadan dakikalar sonra yaşam destek ünitesi kapatıldı, Blake öldü.

"GEÇİRDİĞİM EN ZOR GÜNDÜ"

Stephanie, sevgilisine veda fotoğrafını Facebook’ta “Bugün geçirdiğim en zor gündü. Seni asla unutmayacağım” notuyla paylaştı.