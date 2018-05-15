ASKON: ABD ve İsrail ile ilişkiler durdurulmalı

ASKON Başkanı Cesur konuya ilişkin şunları söyledi;

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, göreve geldiği günden bu yana dünya coğrafyasını ateş topuna döndürme hevesinde. Bunu yaparken de uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak gerçekleştiriyor. Kudüs’ün özel statüsüne rağmen almış olduğu bu karar ile açıkça İslam Dünyası’nı provoke etmiş ve bir dayatmada bulunmuştur. ABD’nin açık desteğini gören Katil İsrail Hükümeti ’de bu fırsatı kaçırmamış, masum Filistinlileri katlederek soykırımına devam etmiştir.

İNSANIN CANINI HİÇE SAYANLARLA DİYALOG KURULAMAZ

Gözlerini insan kanı bürümüş bu katil devlet yapılanmaları ile hiçbir diyalog kurulamaz. İnsan hayatı söz konusu olduğunda akan su durur. Ne var ki bu caniler masum insanları gözlerini kırpmadan öldürebiliyor. İnsan canını hiçe sayanlarla diyalog kurulamayacağı açıkça ortadadır. Bu nedenle ABD ve İsrail ile ilişkiler askıya alınmalıdır.

ABD'NİN DOST VE MÜTTEFİKLİĞİ KALMAMIŞTIR

Türkiye aleyhinde sürekli karar alıp, Türkiye’den her daim dost ve müttefik ülke diye bahseden ABD’nin bu söyleminin lafta olduğu aşikârdır. PKK’ya silah veren, FETÖ’nün çoban başını himaye eden, sözde Halkbank davası ile Türkiye’ye aba altından sopa gösteren, S-400 konusunda yaptırım peşine koşan sürekli ABD olmuştur. Şu bir gerçektir ki, ABD’nin Ortadoğu’daki varlığı İsrail’in güvenliği ve Arap dünyasının zenginliğinin gaspedilmesi üzerinedir. Her şey açık ve günyüzündeyken ABD’nin dost ve müttefikliğinden bahsedilemez.

ASKON Olarak Filistin’de masum insanları katleden ABD ve İsrail’i kınıyor, vatanları için şehadet şerbeti içen Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.