Asla pes etmeyen ünlü isimler, gençlerin eğitimi için imza gününde buluştu

Yusuf Cevahir

Çeşitli zorluklarla karşılaşmalarına rağmen azim ve kararlılıkla yılmadan amaçlarının peşinden koşarak başarıya ulaşmış Asla Pes Etmeyenler Kulübü’nün ünlü isimleri imza gününde, sevenleriyle buluştu.Tüm geliri asla pes etmeyen gelecek nesillerin yetişmesi için Türk Eğitim Vakfı’na bağışlanacak olan Asla Pes Etmeyenler Kulübü kitabı, yoğun ilgi gördü.İstinye Park D&R mağazasında gerçekleşen imza gününe Arda Türkmen, Çetin Yılmaz, Gamze Cizreli, Yekta Kopan, Mehmet Turgut, Lale Orta ve kitabın editörü Ali Deniz Uslu katıldı, ilham veren hikayelerini okuyucular ile paylaştı.Asla Pes Etmeyenler Kulübü’nün koleksiyon kitabına destek verenler arasında; Arda Türkmen, Ayşe Arman, Betül Mardin, Bünyamin Aydın, Caner Eler, Çağla Büyükakçay, Çetin Yılmaz, Feryal Özel, Fuat Güner, Gamze Cizreli, Lale Orta, Mehmet Turgut, Ömer Faruk Sorak ve Yekta Kopan bulunuyor.