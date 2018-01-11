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Aslı Enver'e nazar değdi

Star TV’deki İstanbullu Gelin'in Süreyya’sı Aslı Enver evde düşüp dizini incitti

11 Ocak 2018, Perşembe 12:25
Aslı Enver'e nazar değdi
Aslı Enver, yaşadığı kaza sonrası üç gün sete gidemedi ve çekilmesi gereken sahneleri ertelendi.
Aslı Enver’e bu süre içinde evde sevgilisi Murat Boz baktı.

Aslı Enver önceki günlerde de Hande Erçel açıklamasıyla gündeme gelmişti.  Aslı Enver'in, 'Demet Akbağ-Hande Erçel' polemiğinin hatırlatılması üzerine "Hande'yi tanımıyorum" dediği iddia edilmişti.


'HANDE İLE ÖPÜŞTÜK KOKLAŞTIK'




Oyuncu, önceki gün yaptığı açıklamada, sözlerinin çarpıtıldığını dile getirdi.  Bir yanlış anlama olduğunu vurgulayan 33 yaşındaki Aslı Enver, "Çok üzüldüm. Sözlerim yanlış anlaşıldı. Kendisine telefon açıp bunu açıkladım, o da beni anladı. Hiçbir sorunumuz yok, öpüştük koklaştık" dedi.


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