Aslı Enver'e nazar değdi

Aslı Enver
, yaşadığı kaza sonrası üç gün sete gidemedi ve çekilmesi gereken sahneleri ertelendi.
Aslı Enver
’e bu süre içinde evde sevgilisi Murat Boz
baktı.
Aslı Enver
önceki günlerde de Hande Erçel açıklamasıyla gündeme gelmişti. Aslı Enver'in, 'Demet Akbağ-Hande Erçel' polemiğinin hatırlatılması üzerine "Hande'yi tanımıyorum" dediği iddia edilmişti.
'HANDE İLE ÖPÜŞTÜK KOKLAŞTIK'
Oyuncu, önceki gün yaptığı açıklamada, sözlerinin çarpıtıldığını dile getirdi. Bir yanlış anlama olduğunu vurgulayan 33 yaşındaki Aslı Enver,
"Çok üzüldüm. Sözlerim yanlış anlaşıldı. Kendisine telefon açıp bunu açıkladım, o da beni anladı. Hiçbir sorunumuz yok, öpüştük koklaştık" dedi.
Aslı Enver son anda film afişini değiştirdi
Aslı Enver ve Murat Boz'dan aşk pozu!
Bu işe en çok Aslı Enver sevindi!
Elif Bayram