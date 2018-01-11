Aslı Enver'e nazar değdi



'HANDE İLE ÖPÜŞTÜK KOKLAŞTIK'

Aslı Enver son anda film afişini değiştirdi

Aslı Enver ve Murat Boz'dan aşk pozu!

Bu işe en çok Aslı Enver sevindi!

Elif Bayram

, yaşadığı kaza sonrası üç gün sete gidemedi ve çekilmesi gereken sahneleri ertelendi.’e bu süre içinde evde sevgilisibaktı.önceki günlerde de Hande Erçel açıklamasıyla gündeme gelmişti. Aslı Enver'in, 'Demet Akbağ-Hande Erçel' polemiğinin hatırlatılması üzerine "Hande'yi tanımıyorum" dediği iddia edilmişti.Oyuncu, önceki gün yaptığı açıklamada, sözlerinin çarpıtıldığını dile getirdi. Bir yanlış anlama olduğunu vurgulayan 33 yaşındaki"Çok üzüldüm. Sözlerim yanlış anlaşıldı. Kendisine telefon açıp bunu açıkladım, o da beni anladı. Hiçbir sorunumuz yok, öpüştük koklaştık" dedi.