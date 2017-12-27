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Aslıhan Doğan'dan Arda Turan'a evlilik şartı

Bugüne kadar birkaç kez ayrılıp barışan Arda Turan ile Aslıhan Doğan, yeniden birlikte. Uzun aradan sonra önceki objektiflere takılan çiftten Aslıhan Doğan'ın evlilik şartı ile barışmayı kabul ettiği konuşuluyor

27 Aralık 2017, Çarşamba 14:18
Aslıhan Doğan'dan Arda Turan'a evlilik şartı
Arda Turan ve evlilik şartıyla bu ilişkiye son bir şans tanıdığı iddia edilen Aslıhan Doğan, Bebek Koru Kahvesi'ndeydi.

Bir saat mekanda kalan çift, oradan akşam yemeği için Zorlu Center'a geçti.

Yemek sonrası ise bir mağazaya uğrayıp birbirlerine hediye alan Arda Turan ile Aslıhan Doğan'a Oğulcan Engin eşlik etti.

Sevgilisi ve arkadaşıyla muhabirlere poz veren Arda Turan'ın, ''Güzel bir aile pozu çekin arkadaşlar'' sözleri dikkat çekti.



Sinema katına inen üçlü, Gülse Birsel'in yazıp oynadığı 'Aile Arasında' filmini izledi.

Arda Turan geçen günlerde sevgilisinin kardeşinin doğum günü partisine katılmış, müstakbel kayınpederi ve kayınvalidesiyle bir araya gelmişti.

Arda Turan ilk kez aile fotoğrafında Arda Turan ilk kez aile fotoğrafında

Öte yandan Arda Turan'ın Beşiktaş'a geleceği konuşulanlar arasındaydı. Ancak geçen günlerde Arda Turan'ın menajeri şöyle bir açıklama yaptı: ''5 gündür tatildeyim. Olaylardan haberim var. Ne ben, ne de Arda Turan Beşiktaş ile hiçbir şekilde görüşmedik.''

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