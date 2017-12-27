Aslıhan Doğan'dan Arda Turan'a evlilik şartı

Arda Turan ilk kez aile fotoğrafında

Ahmet Bulut'tan Arda Turan açıklaması

Arda Turan ve Aslıhan Doğan İtalya'da aşk tazeliyor

Elif Bayram

ve evlilik şartıyla bu ilişkiye son bir şans tanıdığı iddia edilen, Bebek Koru Kahvesi'ndeydi.Bir saat mekanda kalan çift, oradan akşam yemeği için Zorlu Center'a geçti.Yemek sonrası ise bir mağazaya uğrayıp birbirlerine hediye alanile'aeşlik etti.Sevgilisi ve arkadaşıyla muhabirlere poz veren'ın, ''Güzel bir aile pozu çekin arkadaşlar'' sözleri dikkat çekti.Sinema katına inen üçlü, Gülse Birsel'in yazıp oynadığı 'Aile Arasında' filmini izledi.geçen günlerde sevgilisinin kardeşinin doğum günü partisine katılmış, müstakbel kayınpederi ve kayınvalidesiyle bir araya gelmişti.Öte yandana geleceği konuşulanlar arasındaydı. Ancak geçen günlerde Arda Turan'ın menajeri şöyle bir açıklama yaptı: ''5 gündür tatildeyim. Olaylardan haberim var. Ne ben, ne de Arda Turan Beşiktaş ile hiçbir şekilde görüşmedik.''