Aslıhan Doğan'dan Arda Turan'a evlilik şartı

Arda Turan
ve evlilik şartıyla bu ilişkiye son bir şans tanıdığı iddia edilen Aslıhan Doğan
, Bebek Koru Kahvesi'ndeydi.
Bir saat mekanda kalan çift, oradan akşam yemeği için Zorlu Center'a geçti.
Yemek sonrası ise bir mağazaya uğrayıp birbirlerine hediye alan Arda Turan
ile Aslıhan Doğan
'a Oğulcan Engin
eşlik etti.
Sevgilisi ve arkadaşıyla muhabirlere poz veren Arda Turan
'ın, ''Güzel bir aile pozu çekin arkadaşlar'' sözleri dikkat çekti.
Sinema katına inen üçlü, Gülse Birsel'in yazıp oynadığı 'Aile Arasında' filmini izledi.
Arda Turan
geçen günlerde sevgilisinin kardeşinin doğum günü partisine katılmış, müstakbel kayınpederi ve kayınvalidesiyle bir araya gelmişti.
Arda Turan ilk kez aile fotoğrafında
Öte yandan Arda Turan'ın Beşiktaş'
a geleceği konuşulanlar arasındaydı. Ancak geçen günlerde Arda Turan'ın menajeri şöyle bir açıklama yaptı: ''5 gündür tatildeyim. Olaylardan haberim var. Ne ben, ne de Arda Turan Beşiktaş ile hiçbir şekilde görüşmedik.''
Ahmet Bulut'tan Arda Turan açıklaması
Arda Turan ve Aslıhan Doğan İtalya'da aşk tazeliyor
Elif Bayram