Aslıhan Doğan'dan Arda Turan'a hoşgeldin partisi

POSTA/MÜGE DAĞISTANLI
Real Madrid’den Başakşehirspor’a gelen Arda Turan
için sevgilisi Aslıhan Doğan,
Çubuklu’daki villasında ‘Hoşgeldin Partisi’ düzenledi.
ARDA TURAN, ŞAHAN GÖKBAKAR VE TÜRKAN ŞORAY'IN OTURDUĞU YERDEN VİLLA BAKIYOR
Ünlü konuklar gecede dans edip eğlendi. Bu arada Arda Turan, Şahan Gökbakar ve Türkan Şoray’ın da
oturduğu Çubuklu’daki villa kentten ev bakıyormuş.
Satın almak istediği villaların fiyatları 10 ile 18 milyon TL arasında değişiyor.
Not:
Futbolcu Arda Turan
ile sosyetik güzel Aslıhan Doğan
2.5 yılda 6 kez ayrılıp barışmıştı.
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Elif Bayram