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Aslıhan Doğan'dan Arda Turan'a hoşgeldin partisi

Aslıhan Doğan sevgilisi Arda Turan için hoşgeldin partisi düzenledi

19 Ocak 2018, Cuma 07:04
Aslıhan Doğan'dan Arda Turan'a hoşgeldin partisi
POSTA/MÜGE DAĞISTANLI


Real Madrid’den Başakşehirspor’a gelen Arda Turan için sevgilisi Aslıhan Doğan, Çubuklu’daki villasında ‘Hoşgeldin Partisi’ düzenledi.


ARDA TURAN, ŞAHAN GÖKBAKAR VE TÜRKAN ŞORAY'IN OTURDUĞU YERDEN VİLLA BAKIYOR


Ünlü konuklar gecede dans edip eğlendi. Bu arada Arda Turan, Şahan Gökbakar ve Türkan Şoray’ın da oturduğu Çubuklu’daki villa kentten ev bakıyormuş.

Satın almak istediği villaların fiyatları 10 ile 18 milyon TL arasında değişiyor.

Not: Futbolcu Arda Turan ile sosyetik güzel Aslıhan Doğan 2.5 yılda 6 kez ayrılıp barışmıştı.



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