Aslıhan Doğan'dan Arda Turan'a hoşgeldin partisi

POSTA/MÜGE DAĞISTANLI



ARDA TURAN, ŞAHAN GÖKBAKAR VE TÜRKAN ŞORAY'IN OTURDUĞU YERDEN VİLLA BAKIYOR

Arda Turan ve Aslıhan Doğan İtalya'da aşk tazeliyor

Arda Turan ve Aslıhan Doğan hangi Hollywood yıldızlarıyla aynı adada tatil yaptı?

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın romantik anları

Elif Bayram

Real Madrid’den Başakşehirspor’a geleniçin sevgilisiÇubuklu’daki villasında ‘Hoşgeldin Partisi’ düzenledi.Ünlü konuklar gecede dans edip eğlendi. Bu aradaoturduğu Çubuklu’daki villa kentten ev bakıyormuş.Satın almak istediği villaların fiyatları 10 ile 18 milyon TL arasında değişiyor.Futbolcuile sosyetik güzel2.5 yılda 6 kez ayrılıp barışmıştı.