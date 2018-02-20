Aslıhan Doğan'dan hamilelik açıklaması



ÖNCE NİKÂH SONRA DÜĞÜN YAPACAKLAR

Arda Turan ile Aslıhan Doğan dini nikâh kıydı! (Aslıhan Doğan kimdir?)

Arda Turan ve Aslıhan Doğan İtalya'da aşk tazeliyor

Aslıhan Doğan Arda Turan'ı altıncı kez affetti

Elif Bayram

Sabah gazetesindenolan sohbetini bugünkü köşe yazısına taşıdı."Medipol Başakşehir forması giyen, sosyetik güzelyaptığı sürpriz evlilik teklifi, ne yalan söyleyeyim ben dahil herkesin kafasını karıştırmıştı. Hepimiz ünlü çiftin, 'önce bebek, sonra nikah' modasına uyduğunu düşünmüştük. Ancak ilk ağızdan öğrendim ki, hepimiz yanılmışız!Müstakbel gelin adayı Aslıhan Doğan, hamile olmadığını söyledi.Bu arada yanlış anlaşılmasın; çiftle ilgili son dönemde yapılan haberlerin bebek hariç hepsi doğru. Çift, çok yakında vuslata ermeye hazırlanıyor.Müstakbel gelinin ailesi tatil içinolduğundan, isteme merasimi için dönmeleri beklenmiş.Üç vakte kadar isteme işini halledip bu ayın sonunda nikah yapmayı planlıyorlarmış. Son olarak düğünü yaza yapmayı planladıklarını söyleyen müstakbel gelinin, nikâhın ardından anne olmak için hiç beklemeyi düşünmediğini belirteyim. Allah gönüllerine göre versin; bir ömür mutlu olsunlar."