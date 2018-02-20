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Aslıhan Doğan'dan hamilelik açıklaması

Arda Turan'ın, Aslıhan Doğan'a yaptığı sürpriz evlilik teklifi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu ani teklifin ardından da Aslıhan Doğan'ın hamile olduğu iddiları ortaya atılmıştı. Peki Aslıhan Doğan gerçekten hamile mi? İşte detaylar...

20 Şubat 2018, Salı 09:16
Aslıhan Doğan'dan hamilelik açıklaması
Sabah gazetesinden Bülent Cankurt, Aslıhan Doğan'la olan sohbetini bugünkü köşe yazısına taşıdı.

İşte o yazı...

"Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'ın, sosyetik güzel Aslıhan Doğan'a yaptığı sürpriz evlilik teklifi, ne yalan söyleyeyim ben dahil herkesin kafasını karıştırmıştı. Hepimiz ünlü çiftin, 'önce bebek, sonra nikah' modasına uyduğunu düşünmüştük. Ancak ilk ağızdan öğrendim ki, hepimiz yanılmışız!

Müstakbel gelin adayı Aslıhan Doğan, hamile olmadığını söyledi.


ÖNCE NİKÂH SONRA DÜĞÜN YAPACAKLAR 


Bu arada yanlış anlaşılmasın; çiftle ilgili son dönemde yapılan haberlerin bebek hariç hepsi doğru. Çift, çok yakında vuslata ermeye hazırlanıyor.

Müstakbel gelinin ailesi tatil için Courchevel'de olduğundan, isteme merasimi için dönmeleri beklenmiş.
Üç vakte kadar isteme işini halledip bu ayın sonunda nikah yapmayı planlıyorlarmış. Son olarak düğünü yaza yapmayı planladıklarını söyleyen müstakbel gelinin, nikâhın ardından anne olmak için hiç beklemeyi düşünmediğini belirteyim. Allah gönüllerine göre versin; bir ömür mutlu olsunlar."


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