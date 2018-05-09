Aslıhan Doğan Turan, Yağmur Ünal'ı görünce anında kaçtı

POSTA/MÜGE DAĞISTANLI
Arda Turan’ın, Aslıhan Doğan
ile birlikteyken yani Mayıs 2017’de İspanya-Barselona’daki evinde ağırladığı Yağmur Ünal da aynı sitede yaşıyor. Hatırlarsanız, Arda Turan, Yağmur Ünal
ile kısa süren birlikteliği yüzünden Aslıhan Doğan’dan ayrılmıştı.
Aslıhan Doğan Turan ile Yağmur Ünal’ın
'BİLSEYDİM, ASLA GELMEZDİM'
arasında sadece 7 villa var. Komşular, sosyal tesisler, bazı alanlar ortak. Bu sebeple karşılaşmamaları kaçınılmazdı!
Aslıhan Doğan Turan ile Yağmur Ünal
4 gün önce villa kentteki bir kafede düzenlenen davette karşı karşıya geldi. Aslıhan Doğan Turan mekanı anında terk etti. Arkadaşlarına “Burada olduğunu bilseydim, asla gelmezdim” dedi.
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Elif Bayram