Aslıhan Doğan Turan, Yağmur Ünal'ı görünce anında kaçtı

POSTA/MÜGE DAĞISTANLI



'BİLSEYDİM, ASLA GELMEZDİM'

Arda Turan'ın arkadaşlarından Aslıhan Doğan'a veto!

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan 3 aylık hamile

Elif Bayram

ile birlikteyken yani Mayıs 2017’de İspanya-Barselona’daki evinde ağırladığı Yağmur Ünal da aynı sitede yaşıyor. Hatırlarsanız,ile kısa süren birlikteliği yüzünden Aslıhan Doğan’dan ayrılmıştı.arasında sadece 7 villa var. Komşular, sosyal tesisler, bazı alanlar ortak. Bu sebeple karşılaşmamaları kaçınılmazdı!Aslıhan Doğan Turan ile4 gün önce villa kentteki bir kafede düzenlenen davette karşı karşıya geldi. Aslıhan Doğan Turan mekanı anında terk etti. Arkadaşlarına “Burada olduğunu bilseydim, asla gelmezdim” dedi.