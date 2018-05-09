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Aslıhan Doğan Turan, Yağmur Ünal'ı görünce anında kaçtı

Başakşehirli futbolcu Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan, Çubuklu’da 3 katlı lüks bir villada oturuyor

09 Mayıs 2018, Çarşamba 07:18
Aslıhan Doğan Turan, Yağmur Ünal'ı görünce anında kaçtı
POSTA/MÜGE DAĞISTANLI

Arda Turan’ın, Aslıhan Doğan ile birlikteyken yani Mayıs 2017’de İspanya-Barselona’daki evinde ağırladığı Yağmur Ünal da aynı sitede yaşıyor. Hatırlarsanız, Arda Turan, Yağmur Ünal ile kısa süren birlikteliği yüzünden Aslıhan Doğan’dan ayrılmıştı.


'BİLSEYDİM, ASLA GELMEZDİM'


Aslıhan Doğan Turan ile Yağmur  Ünal’ın arasında sadece 7 villa var. Komşular, sosyal tesisler, bazı alanlar ortak. Bu sebeple karşılaşmamaları kaçınılmazdı!

Aslıhan Doğan Turan ile Yağmur Ünal 4 gün önce villa kentteki bir kafede düzenlenen davette karşı karşıya geldi. Aslıhan Doğan Turan mekanı anında terk etti. Arkadaşlarına “Burada olduğunu bilseydim, asla gelmezdim” dedi.


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