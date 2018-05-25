Aslıhan Doğan'dan kayınvalidesine destek
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, televizyon programına katılan kayınvalidesi Yüksel Turan'a sosyal medyadan destek verdi
Futbolcu Arda Turan'ın annesi Yüksel Turan, Pelin Karahan'ın sunuculuğunu üstlendiği programa konuk oldu.
Karahan ile birlikte yemek yapan Yüksel Turan'a gelini Aslıhan Doğan sosyal medya hesabından destek verdi.
'ELİNİZE SAĞLIK'
Aslıhan Doğan, Pelin Karahan ile Yüksel Turan'ın fotoğrafını 'Anneciğim elinize sağlık' notu ile paylaştı.
Arda Turan ile Aslıhan Doğan 11 Mart'ta evlenmiş, nikahtan hemen sonra çekilen aile fotoğrafı çok konuşulmuştu.