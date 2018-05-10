Aslıhan Karalar'a göz hapsi

Kraliçe geçtiğimiz gün Soho House’daydı.
Penti’nin, 2018 Plaj Koleksiyonu’nun tanıtım partisine katıldı. Tüm gözler Hakan Sabancı’nın
sevgilisi Aslıhan Karalar’ın
üzerindeydi.
TAM PUAN ALDI
Kraliçe zarafeti, güzelliği ve hanımefendiliği ile sosyetik ablalarından tam puan aldı.
*Hakan Sabancı
sevgilisinden 7 yaş büyük. Aslıhan Karalar ise
19 yaşına bastı.
*İş adamı Hakan Sabancı
daha önce Irmak Atuk, Ayşe Özyılmazel, Hadise
ve Eliz Sakuçoğlu
ile flört etmişti. Geçen Mart’ta da adı Çinli model Jocelyn Chew
ile aşk dedikodusuna karışmıştı. Türkiye’ye davet ettiği kız arkadaşı ile Kapadokya’da tatil yaptığı söylenmişti.
Aslıhan Karalar
ASLIHAN KARALAR KİMDİR?
19 yaşında. Ankara doğumlu olan Aslıhan Karalar, Best Model Of Turkey 2017
birincisi. Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme okuyor.
Instagram adresinin aktif olarak kullanan Aslıhan Karalar'ın
19 bine yakın takipçisi bulunuyor. Aslıhan Karalar, Instagram adresinden sık sık paylaşımlarda bulunuyor.
Aslıhan Karalar ve Hakan Sabancı aşk yaşıyor
Elif Bayram