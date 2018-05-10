Aslıhan Karalar'a göz hapsi



TAM PUAN ALDI



ASLIHAN KARALAR KİMDİR?

Aslıhan Karalar ve Hakan Sabancı aşk yaşıyor

Elif Bayram

Kraliçe geçtiğimiz günPenti’nin, 2018 Plaj Koleksiyonu’nun tanıtım partisine katıldı. Tüm gözlersevgilisiüzerindeydi.Kraliçe zarafeti, güzelliği ve hanımefendiliği ile sosyetik ablalarından tam puan aldı.sevgilisinden 7 yaş büyük.19 yaşına bastı.*İş adamıdaha önceveile flört etmişti. Geçen Mart’ta da adı Çinli modelile aşk dedikodusuna karışmıştı. Türkiye’ye davet ettiği kız arkadaşı ile Kapadokya’da tatil yaptığı söylenmişti.19 yaşında. Ankara doğumlu olan Aslıhan Karalar,birincisi. Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme okuyor.Instagram adresinin aktif olarak kullanan19 bine yakın takipçisi bulunuyor. Aslıhan Karalar, Instagram adresinden sık sık paylaşımlarda bulunuyor.