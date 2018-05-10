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Aslıhan Karalar'a göz hapsi

Best Model of Turkey 2017 birincisi Aslıhan Karalar (19), Arzu-Ömer Sabancı’nın oğlu Hakan Sabancı (26) ile 2 hafta önce aşk yaşamaya başlamıştı

10 Mayıs 2018, Perşembe 07:26
Aslıhan Karalar'a göz hapsi
Kraliçe geçtiğimiz gün Soho House’daydı. Penti’nin, 2018 Plaj Koleksiyonu’nun tanıtım partisine katıldı. Tüm gözler Hakan Sabancı’nın sevgilisi Aslıhan Karalar’ın üzerindeydi.


TAM PUAN ALDI


Kraliçe zarafeti, güzelliği ve hanımefendiliği ile sosyetik ablalarından tam puan aldı.

*Hakan Sabancı sevgilisinden 7 yaş büyük. Aslıhan Karalar ise 19 yaşına bastı.



*İş adamı Hakan Sabancı daha önce Irmak Atuk, Ayşe Özyılmazel, Hadise ve Eliz Sakuçoğlu ile flört etmişti. Geçen Mart’ta da adı Çinli model Jocelyn Chew ile aşk dedikodusuna karışmıştı. Türkiye’ye davet ettiği kız arkadaşı ile Kapadokya’da tatil yaptığı söylenmişti.


ASLIHAN KARALAR KİMDİR?


Aslıhan Karalar 19 yaşında. Ankara doğumlu olan Aslıhan Karalar, Best Model Of Turkey 2017 birincisi. Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme okuyor.

Instagram adresinin aktif olarak kullanan Aslıhan Karalar'ın 19 bine yakın takipçisi bulunuyor. Aslıhan Karalar, Instagram adresinden sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Aslıhan Karalar ve Hakan Sabancı aşk yaşıyorAslıhan Karalar ve Hakan Sabancı aşk yaşıyor
 


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