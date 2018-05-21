Aslıhan Karalar ve Hakan Sabancı ayrıldı Ömer-Arzu Sabancı’nın ortanca oğlu Hakan Sabancı (26) 2017 Best Model of World birincisi Aslıhan Karalar (19) ile geçtiğimiz Nisan’da aşk yaşamaya başlamıştı. Yakın arkadaşları genç sevgilileri birbirlerine çok yakıştırsa da ilişkinin ömrü uzun olmadı