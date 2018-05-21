Aslıhan Karalar ve Hakan Sabancı ayrıldı
Ömer-Arzu Sabancı’nın ortanca oğlu Hakan Sabancı (26) 2017 Best Model of World birincisi Aslıhan Karalar (19) ile geçtiğimiz Nisan’da aşk yaşamaya başlamıştı. Yakın arkadaşları genç sevgilileri birbirlerine çok yakıştırsa da ilişkinin ömrü uzun olmadı
HALİL KALMUK
halil.kalmuk@posta.com.tr
Hakan Sabancı’nın önce Amerika, sonra Fransa Cannes’da yabancı güzellerle anılması kraliçeyi üzdü.
TAKİPTEN ÇIKARDI
İlk kez aşk yaşayan Aslıhan Karalar ihanet dedikoduları üzerine Hakan Sabancı’dan ayrıldı. Bu durumu Cannes’da tatil yapan Hakan Sabancı’ya telefonla bildirdi. Sonra sevgilisini Instagram’dan takip etmeyi bıraktı. Hakan Sabancı da karşılık verdi, Aslıhan Karalar’ı takipten çıkardı.
Hakan Sabancı, Aslıhan Karalar’ın 27 Nisan’daki doğum gününü kutlamış, kraliçe için partide MFÖ’nün ‘Hep Yaşın 19’ şarkısını çaldırmıştı.