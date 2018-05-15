Özdebir, yayımladığı kınama mesajında, bu vahşetin gerçekleşmesinde ABD'nin de büyük rolü bulunduğunu belirtti.

ABD'nin, uluslararası hukuku ve BM kararlarını hiçe sayarak büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararıyla, barışa ve kardeşçe yaşama umuduna ağır bir darbe vurduğunu kaydeden Özdebir, "Dolayısıyla olayların bu noktaya gelmesinin en büyük sorumlularından biri de ABD'dir." ifadesini kullandı.

Özdebir, ABD'nin büyükelçilik açmasını protesto eden ve tepkilerini demokratik yollarla göstermeye çalışan Filistin halkına ateş açarak insanların ölümüne ve yaralanmasına yol açan İsrail'in, tüm dünyaya çirkin yüzünü bir kez daha gösterdiğini aktararak, şöyle devam etti:

"İsrail, masum insanları katlederek, zulmederek İslam dünyasını Kudüs davasından vazgeçiremeyecektir. Bütün semavi dinlerce kutsal olan Kudüs'ün bir tek siyonistlere bırakılması mümkün değildir. İsrail'in bu vahşi saldırısını lanetle kınıyor, uluslararası toplumu da bu vahşete tepki vermeye çağırıyoruz."

AA