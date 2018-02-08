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Asphalt 8: Airborne yarış tutkunlarını Fall Out Boy ile coşturuyor!

Fall Out Boy, yeni albümleri 'M A N I A'yı Asphalt 8: Airborne’un yeni güncellemesiyle sunuyor
 

08 Şubat 2018, Perşembe 09:21
Asphalt 8: Airborne yarış tutkunlarını Fall Out Boy ile coşturuyor!
Dünyanın öncü mobil oyun yayıncı ve yapımcılarından Gameloft, ödüllü oyunu, Asphalt 8: Airborne’un 25. güncellemesi için Universal Music Group’a bağlı Island Records’un ünlü rock grubu Fall Out Boy ile kurduğu ortaklığını gururla duyuruyor.
 
Yayınlandığı 2013 yılından bu yana, 350 milyondan fazla indirilme sayısına ulaşan Asphalt 8: Airborne, akıllı telefon ve tabletlerde yarış oyunlarının standartını belirlemeye devam ediyor. “Asphalt” tarihinde bir ilk olarak, oyuncuların özellikle Fall Out Boy’un evrenini keşfetmelerini sağlayacak hikaye modu, gelecek güncelleme ile karşınızda olacak. Hayranlar, grup üyeleriyle etkileşim içerisinde, Fall Out Boy’un yeni liste başı albümü M A N I A için yapılan “Fall Out Boy World Tour” etkinliği kapsamında verilen görevleri tamamlayacaklar. Ayrıca bu güncelleme ile şanslı 20 kişi, Fall Out Boy’un yeni albümünü imzalı olarak kazanma şansı yakalayacak.
 
Gameloft Satış ve Pazarlama VP’si Baudouin Corman, “Universal ve Island Records ile işbirliği yapmaktan ve hayranlarımızın motorlarının seslerini bu denli popüler bir grubun müzikleri ile buluşturmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Bu ortaklık sayesinde oyuncularımıza etkileyici bir yarış tecrübesi sunmakla beraber; Universal’ın her gün Asphalt 8: Airborne oynayan devasa bir kitleye ulaşmasını sağlamış oluyoruz.” dedi ve “Asphalt 8: Airborne 5 yıl önce yayınlandı ve hâlen gelişmeye, dünyadaki tüm hayranlara ulaşıp onlara yeni içerikler sunmaya devam ediyor.” diyerek sözlerini tamamladı.
 
Island Records Başkanı ve CEO’su David Massey ise, bu güncelleme hakkındaki düşüncelerini, “Fall Out Boy’un müziğini farklı ve yeni bir yol kullanarak dinleyiciler ile buluşturmak için Gameloft ile çalışmış olmaktan mutluyuz. Bu iş birliği eğlencenin iki formunu bir araya getiriyor ve grubun hayranlarıyla etkileşimini yepyeni ve sürükleyici bir şekilde sağlıyor.” şeklinde paylaştı.
 


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