Asphalt 9: Legends oyunu tanıtıldı

Dünyanın önde gelen mobil oyun yayıncı ve yapımcılarından Gameloft, dünyanın en çok indirilen mobil oyun serisinin yeni oyunu Asphalt 9: Legends’ın bugünden itibaren App Store, Google Play ve Windows PC platformlarında yayınlandığını gururla duyuruyor. Gameloft’un yüksek kaliteli mobil oyunlar için referans noktasını belirleme geleneğini sürdürdüğü Asphalt 9: Legends, oyunculara dünyanın en ünlü ve en prestijli arabalarıyla yarışmanın heyecanını, eğlencesini daha önce yalnızca konsollarda görülen bir grafik kalitesiyle deneyimleyebilmelerini sağlıyor.

Oyuncular Asphalt 9: Legends’ta, yeteneklerini kusursuz hale getirerek kendilerini kanıtlayacak ve dünyanın çeşitli noktalarındaki büyüleyici lokasyonlarda yarışarak, birer Asphalt efsanesi olabilecekler. Öte yandan zorlu kariyer modunda yarışarak dünyanın en ünlü hiper arabalarını garajlarına ekleyebilecekler ve daha fazla yarışın kilidini açabilecekler.

Asphalt 9: Legends; Bugatti Chiron, McLaren P1 ve Asphalt 9: Legends’a özel olmasının yanında bir video oyununda ilk kez görülecek olan Lamborghini Terzo Millennio’nun da aralarında bulunduğu en hızlı, en nadir ve en prestijli yaklaşık 50 süper ve hiper arabayla yayınlanıyor. Ayrıca, sürüşün saf eğlencesine stratejik bir karar katmanı ekleyerek sürüş kontrollerine yeni bir yaklaşım katan Touchdrive™ ile oyuncular, serinin yıllardır beğenilen ve benimsenen arcade yarış oyun stilinin daha da geliştiğini görecekler.

Asphalt 9: Legends’ta arkadaşlarınızla ya da tüm Asphalt topluluğuna karşı çeşitli çok oyunculu modlarda yarışabilirsiniz. Çok oyunculu mod, maksimum 8 oyuncunun birbirleriyle sıralı serilerde yarışmasına imkan tanıyacak ve oyuncular çok oyunculu moddaki 5 ayrı ligin lider tablolarında yükselmek için yarışacaklar. Asphalt 9: Legends ayrıca, sosyal bir özellik olan Kulüpler ile yeni birçok oyunculu deneyim sunuyor. Oyuncular çeşitli ödüller kazanmak ve kulüplerini Kulüp Lider tablosunda zirveye taşımak için takımlarını oluşturup puan toplamaya çalışacaklar. Her bir kulüp kişiselleştirilebilecek ve maksimum 20 üyeye sahip olabilecek. Dahası, kulüplerde özel sohbet odaları aracılığıyla oyuncular diğer üyelerle, sonraki büyük yarış için stratejiler tasarlayabilecekler.













Gameloft oyunlarının üretiminden sorumlu başkan yardımcısı Alexandre Pelletier-Norman, “Amacımız her zaman en iyi mobil yarış deneyimini sunmaktır. Yeni başlayan oyunculara erişebilirlik sağlarken tecrübeli Asphalt oyuncularına da zorlu bir oyun deneyimi sunmak bu amacımızı tanımlıyor.” diyor ve “Gameloft, Asphalt 9: Legends ile güçlü bir çevrimiçi arcade yarış deneyimi yaratarak, mobil oyunculuğun çıtasını yeniden yükseğe taşıyor. Bir topluluk oluşturmaya odaklanarak ve Touchdrive™ gibi alternatif kontrol şemalarını dahil ederek seriye yeni bir oynanış ve sosyal özellikler ekledik.” diyerek sözlerini tamamlıyor.

Sınırlı süreli etkinlikler oyunun özel içeriklerine daha da geliştiriyor. Bu etkinliklerde oyuncular verilen bazı görevleri belirli bir süre içerisinde gerçekleştirerek özel ödüllere ulaşabiliyor. Asphalt 9: Legends’ın yayınlanması şerefine Gameloft ve Lamborghini güçlerini birleştirerek Lamborghini Terzo Millennio’ya özel olarak erişebileceğiniz, hatta bu muhteşem konsept aracı kullanabilme şansına sahip olabileceğiniz bir oyun içi etkinlik sunacak. “Lamborghini ile Efsanevi Gezi” etkinliğiyle oyuncular özel oyun içi ödüller elde edebilecek ve dahası İtalya’daki Lamborghini genel merkezine seyahat kazanabilecekler!