Asphalt 9: Legends rekor kırdı!

Dünyanın önde gelen mobil oyun yayıncı ve yapımcılarından Gameloft, ödül avcısı Asphalt serisinin son oyunu Asphalt 9: Legends’ın kısa sürede platform mağazaları listelerinde en üst sıraya yerleştiğini gururla duyuruyor! Yayınlandığı 26 temmuz tarihininden sonraki bir haftalık sürede Asphalt 9: Legends, 150 ülkenin App Store’unda en çok indirilen ilk 5 oyun kategorisinde; Türkiye’de ve Japonya'da birinci, Fransa, Almanya, İtalya’da ikinci ve ABD’de dördüncü sıraya ulaştı!

GÜNÜN OYUNU

Asphalt 9: Legends’ı indiren ve dünyadaki tüm mağazalarda 4,6/5,0 puanlayarak yine bir Asphalt serisi oyununu mobil yarış oyunlarının altın standartı olarak onurlandırdılar. Ayrıca oyun, oyuncuların övgülerinin yanı sıra mağazalar tarafından da ön plandaki oyunlar arasında gösterildi. Asphalt 9: Legends, Apple tarafından Türkiye başta olmak üzere “Editörün seçimi” listesine alındı ve tüm dünyadaki birçok App Store’da “Günün Oyunu” olarak sunuldu. Dahası, ABD ve çoğu Avrupa ülkesinin Google Play Uygulamalar sayfasında da ön planda sunuldu. Gameloft oyunlarının üretiminden sorumlu başkan yardımcısı Alexandre Pelletier-Norman konu hakkında; “Yıllar boyu süren tutkulu çalışmanın ve birikimin sonucu olan Asphalt 9: Legends’ın bu baş döndüren başarısına şahit olmaktan mutluyuz. Oyuncuların bu çoşkulu tepkisi Gameloft’un en iyi mobil oyun deneyimini sunduğunu yeniden gösteriyor.” diyor ve “Tüm kullanıcılarımıza bize güvendikleri için minnettarız. Kendimizi ilerletmemiz ve aşmamız için her zaman yol göstericimiz olacaklar.” şeklinde sözlerini tamamlıyor.

KONSOL GRAFİKLERİ KALİTESİNDE

Dünyanın en çok indirilen mobil yarış serisinin son oyunu Asphalt 9: Legends, arcade yarış oyunlarının klasik eğlencesini geri getirirken bu türün standartlarını en yeni ve en üst seviyeye çıkarıyor. Bir yandan mobil oyun dünyasında mobil ile konsol grafikleri arasındaki farkı yeniden kapatırken, güçlü bir çok oyunculu yarış deneyimi ve birçok sosyal özellikler sunuyor.



