Gameloft ve Lamborghini, dünyanın en çok indirilen mobil yarış serisinin en yeni üyesi Asphalt 9: Legends’ta sürükleyici bir sınırlı süreli etkinlik sunuyor.

Oyuncular, dünyada bu şahane konsept aracı kullanabilecekleri tek yol olan bu özel oyun içi etkinlikte, Terzo Millennio’yu ayrıcalıklı olarak kullanma fırsatına sahip olacak. Ayrıca oyuncular, Lamborghini’nin İtalya’daki genel merkezine seyahat şansı kazanacak.

Lamborghini’nin bu konsept aracını deneyimleme şansı 3-19 Ağustos tarihleri arasında Asphalt 9: Legends’ta olacak.

Yarışmaya katılım şartları ve detaylarına oyun içerisinden ya da Asphalt 9: Legends Facebook sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.