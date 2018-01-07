Aston Martin zirveye yerleşti

Adem Özdoğan

İngiltere merkezli lüks otomobil üreticisiamiral gemisimodeli ile geçtiğimiz yılda üretim ve satışlarda son dokuz yılın en yüksek rakamlarını gördü. Açıklanan raporlara göre markanınyıllı satışlarıyılına kıyaslaartarak şirket piyasadaki konumunu güçlendirdi. Bu %58’lik büyüme ile şirketin satış gelirleriyu aştı. Bu gelir rakamlarına ulaşmak içinyılında toplamdaotomobil satışı gerçekleştirildi.Şirket,’in yükselen satışlarınıvemodelleri ile destekliyor. Ayrıca teslimatlarına bu yıl başlanacak olan’nin markanın en çok satan modeli olması bekleniyor. Şirket CEO’suyaptığı açıklamada, “Marka olarak ikinci yüzyıl hedeflerimiz ile beklentilerin üstüne çıkmakta kararlıyız. Geçtiğimiz yılın satış rakamları bu planlarımızın gayet yolunda gittiğini gösteriyor.” dedi.