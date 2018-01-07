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Aston Martin zirveye yerleşti

Aston Martin DB11 satışlarındaki bu büyük artış şirketin İngiltere, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri pazarında büyümesi ile ilişkilendiriliyor

Aston Martin zirveye yerleşti
İngiltere merkezli lüks otomobil üreticisi Aston Martin amiral gemisi DB11 modeli ile geçtiğimiz yılda üretim ve satışlarda son dokuz yılın en yüksek rakamlarını gördü. Açıklanan raporlara göre markanın 2017 yıllı satışları 2016 yılına kıyasla %58 artarak şirket piyasadaki konumunu güçlendirdi. Bu %58’lik büyüme ile şirketin satış gelirleri 850 milyon avroyu aştı. Bu gelir rakamlarına ulaşmak için 2017 yılında toplamda 5117 otomobil satışı gerçekleştirildi.

Şirket, DB11’in yükselen satışlarını DB4 GT ve Zagota modelleri ile destekliyor. Ayrıca teslimatlarına bu yıl başlanacak olan Vantage’nin markanın en çok satan modeli olması bekleniyor. Şirket CEO’su Andy Palmer yaptığı açıklamada, “Marka olarak ikinci yüzyıl hedeflerimiz ile beklentilerin üstüne çıkmakta kararlıyız. Geçtiğimiz yılın satış rakamları bu planlarımızın gayet yolunda gittiğini gösteriyor.” dedi.

Aston Marti’in iddialı SUV modeli DBX’in bu yıl içerisinde satışa sunulması bekleniyor.
 

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