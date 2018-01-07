Aston Martin zirveye yerleşti

İngiltere merkezli lüks otomobil üreticisi Aston Martin
amiral gemisi DB11
modeli ile geçtiğimiz yılda üretim ve satışlarda son dokuz yılın en yüksek rakamlarını gördü. Açıklanan raporlara göre markanın 2017
yıllı satışları 2016
yılına kıyasla %58
artarak şirket piyasadaki konumunu güçlendirdi. Bu %58’lik büyüme ile şirketin satış gelirleri 850 milyon avro
yu aştı. Bu gelir rakamlarına ulaşmak için 2017
yılında toplamda 5117
otomobil satışı gerçekleştirildi.
Şirket, DB11
’in yükselen satışlarını DB4 GT
ve Zagota
modelleri ile destekliyor. Ayrıca teslimatlarına bu yıl başlanacak olan Vantage
’nin markanın en çok satan modeli olması bekleniyor. Şirket CEO’su Andy Palmer
yaptığı açıklamada, “Marka olarak ikinci yüzyıl hedeflerimiz ile beklentilerin üstüne çıkmakta kararlıyız. Geçtiğimiz yılın satış rakamları bu planlarımızın gayet yolunda gittiğini gösteriyor.” dedi.
Aston Marti’in iddialı SUV modeli DBX’in bu yıl içerisinde satışa sunulması bekleniyor.
Adem Özdoğan