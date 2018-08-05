Savcıdan sonra bir astsubay, tarlada yıldırım düşmesi sonucu can verdi
Ankara’da astsubay olarak görev yaptığı bölüğünden izin alarak hasat için Denizli Çivril’e gelen Murat Çolpan, çalışmak için gittiği tarlasında akşam saatlerinde ölü bulundu. Çolpan'ın yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Geçen hafta da, Karabük’te tarlada ailesine yardım eden Savcı İbrahim Yıldız yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
Denizli'nin Çivril ilçesinde, hasat için tarlada çalışan astsubay Murat Çolpan (36), yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Ankara’daki birliğinden izin alarak bir süre önce eşinin memleketi Denizli’nin Çivril ilçesine gelen hava astsubay Murat Çolpan, dün saat 19.00 sıralarında, kayınpederine ait tarlada yonca hasadı yaptı. Bu sırada yıldırım Çolpan, üzerine yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
CENAZESİNİ KÖYLÜLER BULDU
Bir çocuk babası Çolpan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çolpan’ın cenazesi, yakındaki bir tarlada çalışan köylüler tarafından bulundu.
SAVCI İLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI
Geçtiğimiz günlerde de, Karabük’te ailesini görmek için izne gelen 27 yaşındaki Savcı İbrahim Yıldız tarlada ailesine yardım ederken yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
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