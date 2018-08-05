Savcıdan sonra bir astsubay, tarlada yıldırım düşmesi sonucu can verdi Ankara’da astsubay olarak görev yaptığı bölüğünden izin alarak hasat için Denizli Çivril’e gelen Murat Çolpan, çalışmak için gittiği tarlasında akşam saatlerinde ölü bulundu. Çolpan'ın yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Geçen hafta da, Karabük’te tarlada ailesine yardım eden Savcı İbrahim Yıldız yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.