Asuman Dabak ameliyata alındı

Oyuncu Asuman Dabak ameliyat oldu. Dabak sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu: Çok Sevgili Basın Mensubu Yol Arkadaşlarım, doktorumun öngörüsüyle acilen ameliyata alındım. Doktorlarım, ameliyatın başarılı geçtiğini söylediler. Beni böyle bir günde yalnız bırakmayan tüm basın emekçilerine, çok değerli sevenlerime ve tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Herkese sağlık dolu mutlu yarınlar diliyorum.
ASUMAN DABAK
ASUMAN DABAK KİMDİR?
Asuman Dabak ; 1 Şubat 1970 tarihinde, Akhisar’da dünyaya geldi. Turizm ve otelcilik okuyan, ancak oyunculuk eğitimi almamış olan sanatçı, buna rağmen, iyi gözlemcilik ve yorumculuk yeteneğiyle tiyatrodan sonra kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol aldı, seslendirme üzerine çalışmalar yaptı. Tatlı Hayat dizisindeki “Menekşe” rolü ile ilgi topladı. Özel bir televizyon kanalında sunuculuk yaptı. Asuman Dabak Tiyatrosu’nu kuran sanatçı, hazır cevap oluşuyla tanınıyor.
Sanat hayatına Bahçelievler Belediye Tiyatrosu’nda başlayan Asuman Dabak, Ekranlarda ilk olarak Örümcek dizisindeki Emine rolüyle boy gösterdi.
2006’da Asuman Dabak Tiyatrosu’nu kurdu.
2007 yılında yakalandığı “rahim kanseri” hastalığı nedeniyle bir dizi ameliyat geçirdi. Hastalığı sebebiyle aoyuncu “taşıyıcı anne”lik için yasal yolların açılmasını istiyor.
Asuman Dabak, Çocukluk aşkı olan Avukat Ümit Birsel ile evlidir. Dabak’ın nikah şahitliğini, eski set arkadaşı Türkan Şoray yapmıştı.
Rol aldığı bazı oyunlar :
Aya Maya Kumpanya
Kaç Baba Kaç
Şen Şakrak Kabare
Annem 40 Yaşında Babaannem 20
Şaşkın Aşıklar
Çık Çıkabilirsen İşin İşinden
Boing Boing
Papaz Kaçtı
Bu Oyun Başka Oyun
Şahane Düğün
Filmografisi :
Pis Yedili – 2011-
Nuri – 2011
Leyla ile Mecnun – 2011
Çakıl Taşları – 2010
Geniş Aile – 2010
Yalancı Romantik – 2009
Haneler – 2009
Süper Babaanne – 2008
Cumhur Cemaat – 2007
Adem’in Trenleri – 2007
Ayda – 2007
Üç Tatlı Cadı – 2007
Tövbe – 2006
Bir İhtimal Daha Var – 2006
Erkek Tarafı – 2005
Şans Kapıyı Kırınca – 2004
Dayı – 2004
Hürrem Sultan – 2003
Tatlı Hayat- 2001
Baykuşların Saltanatı – 2000
Hayat Bağları – 1999
Örümcek – 1998
Kara Melek – 1996
Böyle mi Olacaktı
Tatlı Kaçıklar
Gurbetçiler
Büşra Kamış