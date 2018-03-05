Asuman Dabak ameliyata alındı

ASUMAN DABAK KİMDİR?

Büşra Kamış

Oyuncu Asuman Dabak ameliyat oldu. Dabak sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu: Çok Sevgili Basın Mensubu Yol Arkadaşlarım, doktorumun öngörüsüyle acilen ameliyata alındım. Doktorlarım, ameliyatın başarılı geçtiğini söylediler. Beni böyle bir günde yalnız bırakmayan tüm basın emekçilerine, çok değerli sevenlerime ve tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Herkese sağlık dolu mutlu yarınlar diliyorum.ASUMAN DABAKAsuman Dabak ; 1 Şubat 1970 tarihinde, Akhisar’da dünyaya geldi. Turizm ve otelcilik okuyan, ancak oyunculuk eğitimi almamış olan sanatçı, buna rağmen, iyi gözlemcilik ve yorumculuk yeteneğiyle tiyatrodan sonra kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol aldı, seslendirme üzerine çalışmalar yaptı. Tatlı Hayat dizisindeki “Menekşe” rolü ile ilgi topladı. Özel bir televizyon kanalında sunuculuk yaptı. Asuman Dabak Tiyatrosu’nu kuran sanatçı, hazır cevap oluşuyla tanınıyor.Sanat hayatına Bahçelievler Belediye Tiyatrosu’nda başlayan Asuman Dabak, Ekranlarda ilk olarak Örümcek dizisindeki Emine rolüyle boy gösterdi.2006’da Asuman Dabak Tiyatrosu’nu kurdu.2007 yılında yakalandığı “rahim kanseri” hastalığı nedeniyle bir dizi ameliyat geçirdi. Hastalığı sebebiyle aoyuncu “taşıyıcı anne”lik için yasal yolların açılmasını istiyor.Asuman Dabak, Çocukluk aşkı olan Avukat Ümit Birsel ile evlidir. Dabak’ın nikah şahitliğini, eski set arkadaşı Türkan Şoray yapmıştı.Rol aldığı bazı oyunlar :Aya Maya KumpanyaKaç Baba KaçŞen Şakrak KabareAnnem 40 Yaşında Babaannem 20Şaşkın AşıklarÇık Çıkabilirsen İşin İşindenBoing BoingPapaz KaçtıBu Oyun Başka OyunŞahane DüğünFilmografisi :Pis Yedili – 2011-Nuri – 2011Leyla ile Mecnun – 2011Çakıl Taşları – 2010Geniş Aile – 2010Yalancı Romantik – 2009Haneler – 2009Süper Babaanne – 2008Cumhur Cemaat – 2007Adem’in Trenleri – 2007Ayda – 2007Üç Tatlı Cadı – 2007Tövbe – 2006Bir İhtimal Daha Var – 2006Erkek Tarafı – 2005Şans Kapıyı Kırınca – 2004Dayı – 2004Hürrem Sultan – 2003Tatlı Hayat- 2001Baykuşların Saltanatı – 2000Hayat Bağları – 1999Örümcek – 1998Kara Melek – 1996Böyle mi OlacaktıTatlı KaçıklarGurbetçiler