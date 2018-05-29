Asus Chromebox 3 özellikleri ile ön plana çıkıyor

Sekizinci nesil Intel işlemci ailesine ev sahipliği yapan Asus Chromebox Celeron’dan Core i7’ye kadar geniş yelpaze seçenekleri ile kullanıcıya ulaşabiliyor. 256GB’a kadar M.2 SSD depolama ve 16GB’a kadar DDR4-2400MHz RAM ile üst düzey bir donanım deneyimi kullanıcıya sunulmuş oluyor.

Bağlantı noktaları olarak ise DisplayPort ve USB Tip-C bağlantısı ile enerji aktarımı ve 4K çözünürlük deneyimi sunabiliyor. Kullanıcılar bu bağlantı noktaları sayesinde geniş bir hareket imkanına sahip olabilecekler.

Hem masaüstü hem de mobil deneyimi bir arada yaşatıyor

Kullanıcılar Chrome OS platformunun Android uygulamalarını da desteklemesinden dolayı hem mobil hem de masaüstü deneyinimini yaşamak için en uygun ortama sahip olacaklar. Temmuz ayında piyasada olacak ürün için çıkış fiyatı ise henüz belirli değil.