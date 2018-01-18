Asus Zenfone 5 Lite geliyor

Adem Özdoğan

Asus’un bu sene için çıkaracağı iddialı ailesi‘in detayları ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde firmanın en yetkili ağzından, serinin en erkenayında tanıtılacağı belirtilmişti. Mart ayının başında düzenlenecekde bazı üyeleriyle boy göstermesi muhtemel olan aile, her şekilde birkaç ay içerisinde modellerini karşımıza çıkaracak. Ayrıca geçtiğimiz yılailesinin birkaç ay gecikmesine sebep olan unsurlar ortadan kaldırılıyor.Son ortaya çıkan belgeye göre, orta seviyede konumlanacak olan, Rusya’dan bir sertifika aldı. Belge içerisinde esasında pek fazla bilgi yer almıyor fakat model numarasının () bulunması bile bazı şeyleri ortaya dökmüş durumda. Zira Asus bu numaraları rastgele vermiyor. Kodun içerisindeki “KL”,işlemciyi vedesteğini temsil ederken, “60”ekranın bir ibaresi.Orta seviye telefonla ilgili elimizdeki bilgiler maalesef bu kadar. Önümüzdeki haftalarda daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.