İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Asus Zenfone 5Z sahneye çıktı! Fiyatı ve özellikleri ne? Ne zaman Türkiye'de?

Asus Zenfone 5 Mobil Dünya Kongresi'nde sahneye çıktı. Asus'un en yeni telefonu Zenfone 5'in fiyatı, özellikleri ve Türkiye'ye ne zaman geleceği ise teknoloji tutkunları tarafından merak ediliyor. İşte Asus'un yeni amiral gemisi ile ilgili tüm merak ettikleriniz haberimizde...

Asus Zenfone 5Z sahneye çıktı! Fiyatı ve özellikleri ne? Ne zaman Türkiye'de?
Asus, yeni amiral gemisi olan Zenfone 5'i nihayet Mobil Dünya Kongresi'nde görücüye çıkarttı. Böylece Asus Zenfone 5'in fiyatı ne, özellikleri neler? Türkiye'ye ne zaman gelecek? gibi teknoloji tutkunlarının birbirlerine aylardır sordukları sorular da nihayet cevap bulmuş oldu. Hemen belirtelim, öncelikle Asus Zenfone 5'in vergiler hariç fiyatının 480 euro yani güncel kurla 2200 TL olduğu açıklandı. Nisan ayında dünyada satışa çıkacak olan Asus Zenfone 5 Türkiye'ye geliş zamanı ile ilgili sorular şimdilik cevapsız kaldı. Gelelim Asus Zenfone 5'in özelliklerine.


ASUS ZENFONE 5 ÖZELLİKLERİ


Asus Zenfone 5'in özellikleri saymakla bitmiyor. Ekranı 6.2 inç. İşlemcisi Qualcomm Snapdragon 636. Grafik birimi Adreno 509. RAM 6 GB. Depolama alanı 32 GB. Arka kamerasının 4 yönlü optik sabitlemesi var ve 12 MP. Ön kamerası ise 8 MP. Pil 3300 mAh. İşletim sistemi ise Android 8.0 Oreo. Asus Zenfone 5 USB tYPE-c (V3.1), wİ-fİ, GPS, NFC bağlantılarına sahip.


 

ASUS ZENFONE 5 KAMERA ÖZELLİKLERİ NEDİR


Asus Zenfone 5'in kamera özelliği oldukça çeşitli. Ne de olsa firma geçen sene We Love Photo mottosu ile karşımıza çıkmıştı. Telefonda Sony'nin en üst düzey mobil sensörü olan IMX 363 kullanılıyor. Kamera f/1.8 diyafram açıklığına sahip. 4 yönlü optik sabitleyicisi var. 12 MP kamerasının RGB renk sensörü var. Asus Zenfone 5'in kamerasında ayrıca 16 farklı nesne otomatik olarak ayarlanabiliyor ve PRO kamera modu ve tripod modu var. Hazır çekim modları ise 60'ın üzerinde seyrediyor.



Asus Mobil Dünya Kongresi'nde ZenFone 5 dışında ZenFone 5z ve ZenFone 5 Lite, ZenFone Max modellerini de tanıttı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

2019 Hyundai Kona Electric görücüye çıktı! Özellikleri ve fiyatı nedir?

2019 Hyundai Kona Electric görücüye çıktı! Özellikleri ve fiyatı nedir?
Yerli otomobile babayiğit CEO

Yerli otomobile babayiğit CEO
İkinci el otomobil fiyatları düşecek

İkinci el otomobil fiyatları düşecek
Emekliye 48 ay vadeli kredi

Emekliye 48 ay vadeli kredi

1800 günle maaş hakkı

1800 günle maaş hakkı
Prim borçlusu Bağkur'luya emeklilik kredisi

Prim borçlusu Bağkur'luya emeklilik kredisi
İşsiz kalana 16 bin TL ödeme

İşsiz kalana 16 bin TL ödeme
Eşi vefat eden kadına 500 TL

Eşi vefat eden kadına 500 TL
Resmi Gazete'de yayınlandı 549 memur alınacak

Resmi Gazete'de yayınlandı 549 memur alınacak
Sigarayla mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

Sigarayla mücadelede yeni düzenlemeler geliyor
İcra ve iflas tasarısı TBMM'de kabul edildi

İcra ve iflas tasarısı TBMM'de kabul edildi