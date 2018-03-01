Asus Zenfone 5Z sahneye çıktı! Fiyatı ve özellikleri ne? Ne zaman Türkiye'de?



ASUS ZENFONE 5 ÖZELLİKLERİ

ASUS ZENFONE 5 KAMERA ÖZELLİKLERİ NEDİR

Can Hakman

Asus, yeni amiral gemisi olan'i nihayet Mobil Dünya Kongresi'nde görücüye çıkarttı. Böylece? gibi teknoloji tutkunlarının birbirlerine aylardır sordukları sorular da nihayet cevap bulmuş oldu. Hemen belirtelim, öncelikle Asus Zenfone 5'in vergiler hariç fiyatının 480 euro yani güncel kurla 2200 TL olduğu açıklandı. Nisan ayında dünyada satışa çıkacak olan Asus Zenfone 5 Türkiye'ye geliş zamanı ile ilgili sorular şimdilik cevapsız kaldı. Gelelim Asus Zenfone 5'in özelliklerine.saymakla bitmiyor. Ekranı 6.2 inç. İşlemcisi Qualcomm Snapdragon 636. Grafik birimi Adreno 509. RAM 6 GB. Depolama alanı 32 GB. Arka kamerasının 4 yönlü optik sabitlemesi var ve 12 MP. Ön kamerası ise 8 MP. Pil 3300 mAh. İşletim sistemi ise Android 8.0 Oreo. Asus Zenfone 5 USB tYPE-c (V3.1), wİ-fİ, GPS, NFC bağlantılarına sahip.oldukça çeşitli. Ne de olsa firma geçen sene We Love Photo mottosu ile karşımıza çıkmıştı. Telefonda Sony'nin en üst düzey mobil sensörü olan IMX 363 kullanılıyor. Kamera f/1.8 diyafram açıklığına sahip. 4 yönlü optik sabitleyicisi var. 12 MP kamerasının RGB renk sensörü var. Asus Zenfone 5'in kamerasında ayrıca 16 farklı nesne otomatik olarak ayarlanabiliyor ve PRO kamera modu ve tripod modu var. Hazır çekim modları ise 60'ın üzerinde seyrediyor.Asus Mobil Dünya Kongresi'nde ZenFone 5 dışında ZenFone 5z ve ZenFone 5 Lite, ZenFone Max modellerini de tanıttı.