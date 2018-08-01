Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Doğu Asya'yı etkisi altına alan afetlerde binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Asya ülkelerinde şiddetli muson yağışları, yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine, binlerce kişinin de evlerini terk etmesine neden olan sel felaketlerine yol açtı.

Hindistan

Hindistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, muson yağmurlarının ülkenin tamamında etkili olduğu, sel ve heyelanlar nedeniyle temmuz başından bu yana 569 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Merkez Su Komisyonu (CWC) tarafından 17 Temmuz'da açıklanan rapora göre, 1 Haziran'da başlayan ve ülkeyi etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle 91 bölgede meydana gelen sel ve toprak kaymasında 55 bin ev hasar gördü, 1 milyondan fazla hayvan telef oldu.

Pakistan

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Otoritesi (NDMA) ülkede son 40 günde muson yağmurları nedeniyle 60 kişinin öldüğünü açıkladı.

Aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle 218 ev zarar gördü.

Nepal

Nepal İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan raporda, ülkedeki şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda, 1 Temmuz'dan 15 Temmuz'a kadar 56 kişinin öldüğü bildirilirken, nisan ayı ortasından bu yana meydana gelen yangın, sel, toprak kayması ve yıldırım düşmesi gibi felaketlerde toplam 455 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Afetler ülkede 3 bin 775 evin hasar görmesine neden olurken, maddi kaybın yaklaşık 30 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Çin

Çin'de temmuz ayı başında etkisini gösteren muson yağmurlarının etkisiyle 28 bölgede meydana gelen sellerde 86 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede şiddetli yağmurlar nedeniyle 2,18 milyon hektarlık alanın sular altında kaldığı, 30 bin evin zarar gördüğünü ve yaklaşık 23 milyon kişinin sellerden etkilendiğini kaydedildi.

Diğer yandan, ülkenin kuzeydoğusunda etkili olan Ampil Tayfunu'nda, 24 Temmuz'da, 1 kişi hayatını kaybetti.

Şantung eyaletinde şiddetli yağış getiren tayfunda, 134 kişi evlerini tahliye etmek zorunda kaldı, 31 bin 600 hektarlık ekili alan sellerden zarar gördü.

Tayfunun yol açtığı maddi zararın 17 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Filipinler

Filipinler'in başkenti Manila ve Luzon Adası'nda geçen hafta etkisini gösteren şiddetli yağışların yol açtığı seller ve toprak kayması nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler Afet Riski Yönetimi Konseyi (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimi ve Luzon Adası'nda etkili muson yağmurlarının neden olduğu zararın yaklaşık 52,6 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Filipinler Ulusal Afet Ajansından 19 Temmuz'da yapılan açıklamada da "Henry" adı verilen tropikal fırtınanın etkili olduğu ülkede, 71 bin 310 kişinin risk nedeniyle güvenli yerlere yerleştirildiği ve 152 evin hasar gördüğü bildirildi.

Endonezya

Endonezya'nın Lombok Adası'nda temmuz sonunda meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 16 kişi hayatını kaybetti.

Vietnam

Vietnam'da büyük yıkıma yol açan "Son Tinh" tayfunu nedeniyle 32 kişi öldü, 5 binden fazla ev zarar gördü, 17 bin hayvan telef oldu.

Tayland

Tayland'ın Nan eyaletindeki Bo Klua bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle hafta sonu meydana gelen heyelanda 8 kişi öldü.

28 Temmuz'da meydana gelen toprak kaymasından en çok etkilenen Huay Khab köyünde yaşayan 60 ailenin güvenlik nedeniyle başka yerlere taşınacağı açıklandı.

Myanmar

Myanmar'ın bazı bölgelerinde son 10 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda 11 kişi hayatını kaybetti. Yağışlar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 120 bin kişi kamplara yerleştirildi.

Laos

Laos'un güneydoğusundaki Attapeu bölgesinde inşaatı süren Xe-Pian Xe-Namnoy barajının 23 Temmuz'da çökmesi sonucu meydana gelen selden 11 binden fazla kişi etkilendi.

Laoslu yetkililer, barajın çökmesiyle su altında kalan köylerde 27 kişinin cesedine ulaşıldığını açıklarken, bölgede görev yapan bazı yetkililer ise ölü sayısının 30 olduğunu belirtti.

Japonya

Japonya'da afet yönetiminden sorumlu resmi makamlar, ayın ilk iki haftasında Japonya'nın batısını etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 222 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yetkililer ayrıca, hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıktığı ülkede, temmuz ayı içinde 100'e yakın kişinin aşırı sıcaklar kaynaklı sağlık sorunlarından yaşamını yitirdiğini belirtti.

Muson yağmurları

Güney, güneydoğu ve doğu Asya'da etkili olan muson yağışları, temel olarak yaz mevsiminde Umman Denizi, Bengal Körfezi ve Hint Okyanusu'nda denizdeki havanın daha serin olması nedeniyle ısınan Asya kara kütlesinin alçak basınç alanı oluşturmasıyla, nemli hava kütlesinin denizden karaya doğru taşınması sonucu meydana geliyor.

Yaz mevsiminde Hint Okyanusu üzerinde ortalama sıcaklık 25 santigrat dereceyken, karalarda 45 dereceye kadar çıkabiliyor. Denizden karaya doğru esen rüzgarlarla taşınan dev bulut kütleleri, Himalaya Dağları'na kadar olan bölgede mevsimsel yağışlara yol açıyor. Yağışlar, Hint alt kıtası, Hindi Çini ve güneydoğu Asya ülkeleri ile Çin, Kore Yarımadası, Japonya'ya kadar olan bölgede etkili oluyor.



